﻿ В Мозыре из заброшенного 2-метрового колодца достали корову. 21.by
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В Мозыре из заброшенного 2-метрового колодца достали корову

13.08.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе помогли вытащить буренку из ловушки: она провалилась в узкий заброшенный колодец глубиной два метра, сообщает МЧС. 

11 августа в 8.23 из деревни Бибики позвонили в МЧС: на улице Колхозной в колодец провалилась корова, передает tut.by. Очевидно, хозяйка не могла вытащить животное своими силами. 

Работники МЧС позаимствовали погрузчик в местном хозяйстве «Криничная», а затем с помощью пожарного рукава и парашютной стропы подняли буренку на поверхность. 

Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не требуется. 

Судя по снимкам, злосчастный колодец после ЧП сразу закопали.


 
 
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Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе вытащили корову из заброшенного колодца глубиной два метра.далее...
 
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