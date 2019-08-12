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В Мозыре из заброшенного 2-метрового колодца достали корову
Источник материала: Mlife
Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе помогли вытащить буренку из ловушки: она провалилась в узкий заброшенный колодец глубиной два метра, сообщает МЧС.
11 августа в 8.23 из деревни Бибики позвонили в МЧС: на улице Колхозной в колодец провалилась корова, передает
Работники МЧС позаимствовали погрузчик в местном хозяйстве «Криничная», а затем с помощью пожарного рукава и парашютной стропы подняли буренку на поверхность.
Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не требуется.
Судя по снимкам, злосчастный колодец после ЧП сразу закопали.
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Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе вытащили корову из заброшенного колодца глубиной два метра.далее...
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