В Мозыре из заброшенного 2-метрового колодца достали корову

Источник материала: Mlife

Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе помогли вытащить буренку из ловушки: она провалилась в узкий заброшенный колодец глубиной два метра, сообщает МЧС.11 августа в 8.23 из деревни Бибики позвонили в МЧС: на улице Колхозной в колодец провалилась корова, передает. Очевидно, хозяйка не могла вытащить животное своими силами.Работники МЧС позаимствовали погрузчик в местном хозяйстве «Криничная», а затем с помощью пожарного рукава и парашютной стропы подняли буренку на поверхность.Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не требуется.Судя по снимкам, злосчастный колодец после ЧП сразу закопали.