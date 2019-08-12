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В Новополоцке спасатели вынесли из пожара инвалида I группы

13.08.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Новополоцке спасатели вынесли из пожара инвалида I группы
МЧС Республики Беларусь

К моменту прибытия пожарных сильный дым шел из окна квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома.

Внутрь жилища спасатели попали через окно, поскольку входная дверь была закрыта изнутри. В помещении была 71-летняя хозяйка жилища, пенсионерка-инвалид I группы.

Женщина находилась на кровати, была в сознании. Сама она передвигаться не может. На нее надели маску, после этого работники МЧС вынесли женщину в безопасное место и передали скорой. Пострадавшую госпитализировали с ожогами.

Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры. 

В Новополоцке спасатели вынесли из пожара инвалида I группы
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