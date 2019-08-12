В Новополоцке спасатели вынесли из пожара инвалида I группы

Источник материала: Аргументы и факты

К моменту прибытия пожарных сильный дым шел из окна квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома.

Внутрь жилища спасатели попали через окно, поскольку входная дверь была закрыта изнутри. В помещении была 71-летняя хозяйка жилища, пенсионерка-инвалид I группы.

Женщина находилась на кровати, была в сознании. Сама она передвигаться не может. На нее надели маску, после этого работники МЧС вынесли женщину в безопасное место и передали скорой. Пострадавшую госпитализировали с ожогами.