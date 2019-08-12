Самые красивые места планеты (10 фото)

Источник материала: Новости Хотимска

В это с трудом верится, но эти места действительно существуют на нашей планете. Это не чья-то изощренная фантазия, ну, разве что природы. Наверное, чтобы поверить, что эта красота действительно есть где-то на другом конце планеты, стоит один раз увидеть ее своими глазами.