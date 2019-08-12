Секрет вечной молодости, секреты истории?

Источник материала: Новости Хотимска

Люди, которые предлагали разные рецепты долголетия, были всегда. Шумеры, будучи любителями фитотерапии, еще более 5 000 лет назад пытались отыскать растения, которые даровали бы вечную жизнь. Поиск цветка длительной молодости и жизни шел и в Индии.