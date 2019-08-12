|
Секрет вечной молодости, секреты истории?
13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Люди, которые предлагали разные рецепты долголетия, были всегда. Шумеры, будучи любителями фитотерапии, еще более 5 000 лет назад пытались отыскать растения, которые даровали бы вечную жизнь. Поиск цветка длительной молодости и жизни шел и в Индии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, которые предлагали разные рецепты долголетия, были всегда. Шумеры, будучи любителями фитотерапии, еще более 5 000 лет назад пытались отыскать растения, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)