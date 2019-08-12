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Уникальные свойства меда
13.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
2. Мёд является природным антидепрессантом. Это логично, ведь приём сладкого помогает организму вырабатывать серотонин, благодаря которому мы испытываем чувство радости. Аминокислота триптофан, содержащаяся в мёде, способствует росту инсулина. Данный гормон помогает организму обрести баланс психоэмоциональной сферы, способствует умиротворению, снятию тревожности.
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2. Мёд является природным антидепрессантом. Это логично, ведь приём сладкого помогает организму вырабатывать серотонин, благодаря которому мы испытываем чувство...
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