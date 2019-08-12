 Образованы избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей

Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. принято постановление №22 «Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва».
В соответствии с ним образован Сенненский избирательный округ № 30. В его состав вошли Дубровенский, Лиозненский, Сенненский, Толочинский районы. Количество избирателей – 58 788.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Сенно, ул. К.Маркса, 2.
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Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. принято постановление №22 «Об...