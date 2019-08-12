На «Танковом биатлоне-2019» установлено три мировых рекорда

Источник материала: Tut.by

На соревнованиях «Танковый биатлон — 2019» установлены один за другим три мировых рекорда скорости. Утверждается, что даже создатели танков Т-72 с дизельным двигателем не закладывали в машины возможность двигаться со скоростью выше 80 километров в час. Однако в этом году получилось, пишет «Российская газета».



Фото: «Ваяр»

На этапе «Индивидуальная гонка» российский танк, мехводом которого был Иван Овсеев, разогнался до 78 километров в час. Затем на этапе «Эстафета», на котором отбирались команды в финал, другой экипаж сумел достичь скорости до 80 километров в час, и буквально сразу же еще один танк разогнался до 82 км/ч. Первым рекордсменом оказался механик-водитель российского Т-72Б3, старший сержант Игорь Шиленин, вторым — уже установивший один рекорд Иван Овсеев.

Выиграли полуфинальную гонку россияне (пройдя трассу за 1 час 36 минут 31 секунду), белорусы оказались вторыми (1 час 45 минут 31 секунда), на 13 минут от наших соотечественников отстали монголы, за ними венесуэльцы. В финал вышли Россия, Беларусь, Казахстан и Азербайджан.