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Главным критерием постановки жилого дома на учет станет год его постройки

13.08.2019 10:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В настоящее время районы Минска проводят капитальный ремонт жилых домов в равных пропорциях. С 2020 года план капремонта формируется иначе - с учетом срока эксплуатации зданий в обслуживаемом жилфонде в целом, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Владимира Лебедя.

Специалист привел пример: сейчас самый молодой Фрунзенский район включает в список на капремонт дома 70-х годов постройки, а Партизанский район - 50-х. Через год-два такая разбежка сохраняется, только один район приходит к ремонту домов 80-х годов, а другой не доходит и до 60-х. Со сменой подхода в одном районе могут отремонтировать, скажем, 40 домов, а в другом — в три раза меньше.

"Безусловно, не отменяется и такой фактор, как техническое состояние конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования. По этим параметрам "старичок" может выглядеть лучше, чем здание, построенное на несколько лет позже. Но разницы в два десятка лет при планировании уже не будет", —  резюмировал Лебедь.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время районы Минска проводят капитальный ремонт жилых домов в равных пропорциях. С 2020 года план капремонта формируется иначе - с учетом срока...
 
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