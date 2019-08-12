Главным критерием постановки жилого дома на учет станет год его постройки

Источник материала: Интерфакс

В настоящее время районы Минска проводят капитальный ремонт жилых домов в равных пропорциях. С 2020 года план капремонта формируется иначе - с учетом срока эксплуатации зданий в обслуживаемом жилфонде в целом, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Владимира Лебедя.

Специалист привел пример: сейчас самый молодой Фрунзенский район включает в список на капремонт дома 70-х годов постройки, а Партизанский район - 50-х. Через год-два такая разбежка сохраняется, только один район приходит к ремонту домов 80-х годов, а другой не доходит и до 60-х. Со сменой подхода в одном районе могут отремонтировать, скажем, 40 домов, а в другом — в три раза меньше.

"Безусловно, не отменяется и такой фактор, как техническое состояние конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования. По этим параметрам "старичок" может выглядеть лучше, чем здание, построенное на несколько лет позже. Но разницы в два десятка лет при планировании уже не будет", — резюмировал Лебедь.