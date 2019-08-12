Givenchy и Сoach извинились перед Китаем за некорректные футболки

Источник материала: Интерфакс

Французский дом моды Givenchy и американский производитель аксессуаров Сoach вслед за домом Verasce принесли Китаю извинения за футболки с обозначением Гонконга и Тайваня как независимых территорий, сообщает CNBC.

Посланник Coach в Китае, супермодель Лю Вэнь заявила 12 августа в Weibо, что разорвала контракт с компанией, когда узнала о футболке из коллекции 2018 года, на которой Тайвань отображен как независимое государство. Пекин считает остров отколовшейся провинцией. Модель извинилась перед всеми за ущерб, который она могла нанести легкомысленным выбором бренда для сотрудничества.

Бренд Coach (принадлежит Tapestry) заявил в твиттере, что уважает территориальную целостность и суверенитет Китая. В мае 2018 года компания обнаружила "существенную некорректность" в дизайне одной из футболок коллекции. Товар был немедленно отозван из продажи, заверила компания.

Певец Джексон Йи из группы TFBoys объявил о разрыве сотрудничества с Givenchy (входит в LVMH) из-за футболки, на которой Макао и Гонконг были названы независимыми государствами. За такую же футболку в минувшие выходные пришлось извиняться Versace. Givenchy извинилась за промашку в Weibo, передает CNBC.

12 августа в китайских соцсетях появились также извинения бренда косметики Fresh, спортивной одежды Asics и модного бренда Calvin Klein. Все они признали, что допустили некорректные обозначения вышеупомянутых китайских провинций на своих сайтах, передает Reuters.