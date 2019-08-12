Комитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что Атамбаев прицельно вел огонь по спецназовцам

Источник материала: Интерфакс

Экс-президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев вел прицельный огонь во время спецоперации в селе Кой-Таш под Бишкеком на минувшей неделе, гибель спецназовца была "циничным убийством", заявил во вторник журналистам председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев.

"Экспертиза показала, что погибшему сотруднику "Альфа" стреляли в сердце. Стреляли на убой, на поражение. Помимо этого ранения получили еще пять спецназовцев. У них ранения разных частей тела: рук, живота, плеча", - сказал Опумбаев.

"Это показывает, что это было циничное убийство. То, что он (Атамбаев - ИФ) стрелял в моих ребят - это жестоко, недопустимо", - подчеркнул глава ГКНБ.

По его словам в операции по задержанию Атамбаева принимали участие 57 спецназовцев группы "Альфа" ГКНБ.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Кыргызстана предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Кыргызстана решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.