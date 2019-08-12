ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что Атамбаев прицельно вел огонь по спецназовцам

13.08.2019 10:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Экс-президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев вел прицельный огонь во время спецоперации в селе Кой-Таш под Бишкеком на минувшей неделе, гибель спецназовца была "циничным убийством", заявил во вторник журналистам председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев.

"Экспертиза показала, что погибшему сотруднику "Альфа" стреляли в сердце. Стреляли на убой, на поражение. Помимо этого ранения получили еще пять спецназовцев. У них ранения разных частей тела: рук, живота, плеча", - сказал Опумбаев.

"Это показывает, что это было циничное убийство. То, что он (Атамбаев - ИФ) стрелял в моих ребят - это жестоко, недопустимо", - подчеркнул глава ГКНБ.

По его словам в операции по задержанию Атамбаева принимали участие 57 спецназовцев группы "Альфа" ГКНБ.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Кыргызстана предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером в минувший четверг милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четыре человека были госпитализированы.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Кыргызстана решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Кыргызстан Алмазбек Атамбаев вел прицельный огонь во время спецоперации в селе Кой-Таш под Бишкеком на минувшей неделе, гибель спецназовца была...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке спасатели вынесли из пожара инвалида I группы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика