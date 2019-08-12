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Белорусские школьники завоевали четыре медали на международной IT-олимпиаде

13.08.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 31-й Международной ученической олимпиаде по информатике (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), которая проходила в Баку (Азербайджан), белорусские школьники завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Об этом говорится на сайте Министерства образования Беларуси.


Фото: ioi2019.az

Наша команда состояла из победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Информатика» 2018/2019 учебного года.

Серебряные медали завоевали Борисов Ярослав (учащийся X класса гимназии № 8 г. Витебска) и Процкий Сергей (учащийся X класса лицея БГУ), бронзовых медалей удостоены Филинович Алексей (выпускник средней школы № 2 г. Лунинца) и Ширма Кирилл (выпускник гимназии № 1 г. Бреста).

Напомним: IOI впервые была проведена в 1989 году. Олимпиада проходит в два тура, учащиеся решают по три задачи в каждом туре с использованием нескольких языков программирования. В каждом туре на выполнение задания отводится по пять часов. В 2019 году в олимпиаде приняли участие 327 участников из 87 стран мира.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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