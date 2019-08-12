Отпуск в Севилье. От Байрона до «Игры престолов»

Источник материала: Аргументы и факты

История и стереотипы

При упоминании об Испании воображение неискушенного путешественника сразу рисует сюжеты связанные с танцовщицами фламенко, корридой, серенадами. Одним словом, на ум сразу приходит испанская Андалусия. Такой стереотип существует не одну сотню лет. Почему же это происходит в стране с такой многогранной культурой?



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Ответ на этот вопрос я нашла в книге «Прогулки по Испании» известного путешественника, писателя и журналиста Генри В.Мортона: «Именно в Севилье в XIX веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Наверняка испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации». Книга вышла в свет в1955 году. И действительно, столько лет прошло, а до сих пор рекламные туристические буклеты об Испании изображают танцовщиц фламенко и корриду, даже если речь идет не об Андалусии. Но мой рассказ будет именно об Андалусии, точнее, о столице автономного сообщества Андалусия – городе Севилья (Sevilla).



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Севилья расположена по обе стороны реки Гвадалквиви́р и является четвертым по численности городом Испании. Гвадалквиви́р впадает в Кадисский залив Атлантического океана примерно в 80 км от Севильи. Мифология приписывает создание Севильи Геркулесу. Историки и археологи утвержают, что в III веке до н.э. на месте нынешней Севильи возникло финикийское поселение. В середине II века до н.э. на этом месте начал процветать римский город Испарис (Гиспалис). В 712 году город завоевали арабы , а затем берберы. И только в 1248 году Севилья окончательно становится христианским испанским городом. Вот откуда в Севилье такое удивительное переплетение культур и направлений архитектуры. Во времена испанской инквизиции мавританские ремесленники покинули Севилью, опасаясь за свою жизнь. Это не способствовало развитию ремесла и торговли в городе. Как известно, испанская инквизиция была самой суровой во всей Европе. Генри Мортон писал: «Разговаривая с испанцами на религиозные темы, я часто ощущал тень инквизиции, парящую над нами». Времена изменились.

Моя нога ступила на землю Испании гораздо позже, поэтому тени инквизиции надо мной не летают. Если говорить серьезно, то точное число жертв инквизиции в Европе до сих пор неизвестно. Я думаю, был бы уместен памятник жертвам тех далеких времен. Но его в Европе почему-то нет. Хотя, Папа Римский принес извинения от имени Католической церкви за содеянное инквизицией.

В XVI-XVII веках после открытия Америки Севилья становится одним из главных городов Испании. В былые времена река Гвадалквиви́р была более полноводной и позволяла крупным судам доходить до Севильи. Каждое отплытие судна в Новый свет было настоящим событием. А каждое возвращение было настоящим праздником. В память о тех временах остался Архив Индий. Это красивое двухэтажное здание в стиле Ренессанса в центре города. Оно было построено в конце XVI века как Торговая биржа. До этого купцы и мореходы собирались в Кафедральном соборе и решали свои торговые дела. Это вызывало справедливое недовольство Католической церкви.

А в конце XVIII века Торговая биржа превратилась в Архив Индий. (Archivo General de Indias). Огромное количество документов в деталях рассказывает о завоевании Нового Света. Как известно, в этом завоевании есть и черные страницы для местного индейского населения. Но об этом предпочитают не говорить даже сейчас.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Романтический ореол

Романтический ореол над Севильей создают и произведения известных поэтов и прозаиков об этом прекрасном городе. Я не ставлю своей целью рассказать обо всех. В начале 19 века поэт лорд Байрон опубликовал свою поэму «Паломничество Чайльд-Гарольда». Поэма родилась благодаря путешествию лорда по Средиземноморью. Побывал Байрон и в Севилье: «Горда Севилья роскошью и славой, прекрасны в ней минувшего черты». Молодой ловелас был поражен красотой и темпераментом андалузских женщин. Об этом он напилал в письме своей матери: «В Севилье мы жили в квартире у двух незамужних испанок, которые доставили мне любопытный образчик испанских нравов.Они- женщины с характером, и старшая из них прелестна.Старшая хозяйка почтила вашего недостойного сына своим особенным вниманием...»

У А.С. Пушкина много «испанских» произведений. Это и проза, и поэзия. Среди них есть и стихи о Севилье. И вот что интересно – Пушкин никогда не был в Испании, никогда не был в Севилье. Как же он мог так правдиво описать испанскую природу и сцены испанской жизни? Все очень просто. Пушкин узнал об Испании и испанцах от дипломата Николая Юсупова. Юсупов восхищался Испанией. Особенно восхитила князя Севилья. Долгие беседы с Юсуповым гений поэта и прозаика превратил в «испанские» произведения. На одну из серенад Пушкина М.Глинка написал музыку:

Я здесь, Инезилья,

Я здесь под окном.

Объята Севилья

И мраком и сном.

Испанский поэт, драматург и художник Федерико Гарсия Лорка, который был убит франкистами в 1936 году и останки которого до сих пор не найдены, так писал о Севилье:

Севилья — башенка в зазубренной короне.

Севилья ранит. Кордова хоронит.

Севилья ловит медленные ритмы, и, раздробясь о каменные грани, свиваются они, как лабиринты, как лозы на костре.

Севилья ранит.

После убийства свободолюбивого поэта все его произведения были запрещены до самой смерти Франко.

А что же современная Севилья?

А что же современная Севилья? Она прекрасна. Не случайно этот город так привлекает туристов. Создатели сериала «Игра престолов» выбрали этот город для сьемок пятого сезона. Волшебное кино превратило Севильский Алькасар в Дорн, Водные сады – усадьбу Мартеллов. Кстати, с пятого сезона сериал снимали в основном в Испании. А серии шестого сезона снимались в Каталонии в Жироне.

Любое путешествие по городу начинается с обзорной экскурсии. Да простят меня организаторы речных прогулок, но эту прогулку можно спокойно пропустить. Заросшие берега реки не позволят вам увидеть достопримечательности Севильи. Если вы защитник животных и противник кровавых шоу, то коррида вам тоже не подойдет. Можно выбрать прогулку в конной коляске, запряженной ухоженной и статной лошадью. 45 минут прогулки будут стоить вам 45 евро. Возница станет вашим гидом, расскажет о достопримечательностях на испанском языке, а возможно и на английском. Вы увидите центр старого города, площадь Испании, вас провезут по тенистым аллеям Парка Марии Луизы (парк подарила Севилье инфанта Мария Луиза). Наш возница оказался приятным и общительным человеком. От него мы узнали, что лошадка Лола работает по графику и не полный день, вовремя получает воду, ночует в хорошей конюшне, т. е. живет вполне сносно. Содержание лошади стоит очень дорого, поэтому и прогулки не дешевые.

Андалусцы приветливые, общительные и очень музыкальные люди. В таком туристическом городе как Севилья, местным жителям необходимо знание иностранных языков. И действительно, многие продавцы, официанты свободно общаются на английском, французском. А вот русскоговорящим туристам, которые владеют только родным языком, будет тяжело. Летом в Севилье очень жарко. Температура поднимается за 40 градусов. Ужинают в этом городе поздно. Еще в нашу первую поездку в Севилью нам приглянулся один симпатичный ресторан в центре города. После нескольких ужинов хозяева уже рассказывали нам о своей улице, соседях, не испанских туристах и о прочем. И все эти рассказы были с большим чувством юмора. Когда узнали, что мы приехали из Каталонии, начались рассказы об их семейных путешествиях в Барселону и Таррагону. От хозяев этого ресторана мы узнали где посмотреть настоящее фламенко. А холодный супчик гаспачо в этом ресторане был выше всяких похвал. Причем, в знойный день этот суп хорош даже на ужин.

Архитектурные и исторические памятники Севильи создают ее неповторимый романтический образ. Площадь Испании – одна из самых красивых площадей мира. Она была построена для проведения Иберо-Американской выставки в 1929 году. По границе площади Испании расположили канал с мостами, украшенными роскошными балюстрадами. Один из мостов называется мост Каталонии. В этом же году построили площадь Испании и в Барселоне. Площадь в Севилье щедро украшена декоративными керамическими табличками, изображающими наиболее значимое событие в истории каждой провинции Испании.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Севильский кафедральный собор известный также как Собор Мария-де-ла-Седе (Catedral de Santa María de la Sede), находится в самом сердце города. Собор был построен на месте мечети в 1401-1519 гг. Это самый большой готический собор в мире. Говорят, что на украшение алтаря было использовано 3 тонны золота. В соборе находится гробница Христофора Колумба. Колумб не ладил с испанскими королями и просил не хоронить его на испанской земле. Поэтому гроб с телом первопроходца не касается земли, его несут фигуры четырех королей. Вот только в последнее время у ученых появились сомнения насчет того, действительно ли останки Колумба находятся в саркофаге. Но это уже совсем другая детективная история.

К кафедральному собору примыкает башня Хиральда. Это то, что осталось от мечети. Хиральда – бывший минарет. Сейчас это колокольня собора Хиральда была построена в XII веке.

Севильский Алькасар - одна из главных достопримечательностей Севильи. Алькасар - это название дворцов и крепостей в Испании, построенных во времена правления арабов в VIII-XIV веках. Большая часть современного Севильского Алькасара была построена на развалинах арабской крепости. Начали строительство в 1364 году. В течение многих сотен лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.Алькасар сочетает традиции арабского зодчества и христианской архитектуры. Это стиль мудехар, который характерен для ранней архитектуры юга Испании. Многочисленные тенистые патио (внутренний дворик, окруженный стенами) придают всему дворцовому комплексу неповторимый характер. Сады Алькасара очаровывают.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Как много интересных стран и городов, которые хотелось бы увидеть. Севилья несомненно занимает достойное место среди них. Симпатичный и приветливый город, который интересно посетить не один раз.