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В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали.
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Мужчину опознала родственница. Им оказался 56-летний житель Полоцка. Он сказал родственнице, что уедет, поэтому она его не искала.
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Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали. По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было...
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