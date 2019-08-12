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В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

13.08.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали. 

По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было найдено тело мужчины. К нему были привязаны гантель и чугунная сковородка общим весом более пяти килограммов.

В Двине найдено тело мужчины. Его личность установлена

Мужчину опознала родственница. Им оказался 56-летний житель Полоцка. Он сказал родственнице, что уедет, поэтому она его не искала.

Напомним, на теле мужчины после обнаружения не было следов насильственной смерти. У него в карманах находились носки и две ложки – здесь подробнее.

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Новости Беларуси. Мужчину, тело которого нашли в Западной Двине в Полоцке, опознали.  По информации УВД Витебского облисполкома, 10 июля в реке в Полоцке было...
 
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