ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

13.08.2019 10:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

13 августа состоится жеребьевка участников, показавших лучший результат в полуфинальных заездах. Это Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Накануне наша страна вышла в финал соревнований по танковому биатлону на Армейских международных играх. Их принимает подмосковное «Алабино». 

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

Белорусские танкисты оказались быстрее экипажей из Монголии и Венесуэлы. Уступили лишь команде России.

«АРМИ – 2019» уже пятые по счету. Их интрига разрешится 17 августа.

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

13 августа белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой выступит в финале «Танкового биатлона»

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская команда узнает цвет танка и дорожку, по которой будет сражаться за победу в финале «Танкового биатлона», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Должностные лица дочерних предприятий "Белоруснефти" задержаны при получении взяток – КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • zest зонты официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика