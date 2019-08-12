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В Беларуси убрано 85 % посевных площадей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сложные погодные условия совсем не на руку аграриям. Разгул стихии значительно тормозит процесс уборки зерновых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это было отмечено накануне во Дворце Независимости во время
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия совсем не на руку аграриям. Разгул стихии значительно тормозит процесс уборки зерновых культур, сообщили в программе...
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