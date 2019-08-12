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Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

13.08.2019 10:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, погоду в стране испортил циклон, пришедший к нам минувшей ночью с юго-запада Европы. Сильным ливнем он уже успел отметиться в Минске. Как результат – с утра в столице можно было наблюдать целый ряд подтопленных участков дорог. Непогода накрыла и Брестскую область.

Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Эпицентром стихии стал Кобрин. Она бушевала здесь не меньше часа. В результате улицы города превратились в Венецию, десятки поваленных деревьев. Сегодня циклон накроет болшую часть страны.

Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Стоит готовиться к грозам, проливным дождям и даже граду. Временами до опасного будут усиливаться и порывы ветра. Как ожидается, такая погода продержится в Беларуси почти всю неделю и улучшится лишь к выходным.  

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю (читать далее).   

Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
 
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