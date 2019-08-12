В Слуцке проходит мощный грозовой фронт. Как выглядит дерево, в которое попала молния

Источник материала: Слуцк Город

Утром 13 августа через Слуцк прошёл мощный грозовой фронт. Судя по минимальным задержкам грома после вспышек, молнии били прямо в городской черте. Впрочем, сообщений о серьёзных происшествиях пока не поступало.

В автоканале «Без тормозов в Слуцке» в приложении Zello прислали фотографию дерева, в которое попала молния. Пострадавший тополь находится на дороге от льнозавода в сторону деревни Весея.

— От удара откололся кусок дерева, щепки от него разлетелись до дороги, — поделился случчанин.





Пока в городе наступило затишье, но «погодный радар » показывает, что в ближайшие часы Слуцк накроет ещё одна волна гроз, идущая со стороны Бреста. Будьте осторожны.



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