«Такая лажа не должна пройти безнаказанно». На львовском стадионе включили песню про Москву

Источник материала: Tut.by

10 августа на львовском стадионе «Украина» перед началом матча между командами УПЛ «Карпаты» и «Мариуполь» прозвучала песня Тимати и DJ Smash «Moscow never sleeps», в которой есть слова «Ты готов для Москвы, такой же как мы. Я люблю тебя Москва, люблю тебя». Теперь львовская мэрия требует начать расследование этого случая.

Вот ее заявление:

«Мэрия направила обращение исполнительному директору ФК „Карпаты“ Ростиславу Ящишину по вопиющему случаю, когда перед футбольным матчем на стадионе „Украина“ во Львове звучала музыка российских исполнителей.

Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента».





Сам Ящишин в Facebook прокомментировал случай так:

«Надо извиниться за инцидент, а затем найти, кто это сделал, потому что «такая лажа не должна пройти безнаказанно».