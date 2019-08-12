За взятки задержаны сразу три начальника «Белоруснефти»

О задержании с поличным руководителей отделов ПО «Белоруснефть» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях сообщается на сайте Комитета госконтроля Беларуси.

Взяточников задержали работники управления Департамента финансовых расследований КГК во время получения очередного вознаграждения за продвижение интересов коммерческой структуры.

Начальники отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» на протяжении нескольких лет постоянно получали деньги за возможность продажи продукции на АЗС и придорожных заведениях.

С помощью фигурантов там продавались автомасла, антифриз, тосол и другие ходовые товары. Сумма «гонорара» - от 400 до 120 рублей, деньги поступали каждый месяц.

Правоохранители задержали должностных лиц на месте получения очередного «платежа», в отношении их были возбуждены уголовные дела по статье за получение взятки.

Ведется дальнейшее расследование.