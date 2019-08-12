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За взятки задержаны сразу три начальника «Белоруснефти»
Источник материала: БДГ
О задержании с поличным руководителей отделов ПО «Белоруснефть» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях
Взяточников задержали работники управления Департамента финансовых расследований КГК во время получения очередного вознаграждения за продвижение интересов коммерческой структуры.
Начальники отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» на протяжении нескольких лет постоянно получали деньги за возможность продажи продукции на АЗС и придорожных заведениях.
С помощью фигурантов там продавались автомасла, антифриз, тосол и другие ходовые товары. Сумма «гонорара» - от 400 до 120 рублей, деньги поступали каждый месяц.
Правоохранители задержали должностных лиц на месте получения очередного «платежа», в отношении их были возбуждены уголовные дела по статье за получение взятки.
Ведется дальнейшее расследование.
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О задержании с поличным руководителей отделов ПО «Белоруснефть» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях
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