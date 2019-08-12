Apple отказалась чинить ноутбуки из-за того, что их владелец - курильщик

Источник материала: Tut.by

Один из поклонников Apple, который на протяжении многих лет пользуется ноутбуками, планшетами и смартфонами американской компании, столкнулся с необычной ситуацией и отказом в гарантийном ремонте своих гаджетов. Клиенту компании из Купертино не стали чинить сразу три ноутбука, сославшись на то, что они потенциально могут нанести вред сотрудникам, выполняющим ремонт. Об этом пишет « Популярная механика ».



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Веб-разработчик Даниэль Хендрик в своем блоге рассказал историю неудачного ремонта. 9 августа 2019 года он принес в сервисный центр сразу три ноутбука — два MacBook Pro подлежали ремонту клавиатуры-бабочки по фирменной программе Keyboard Service Program, а третий нужно было починить по сервисной программе AppleCare+. Но вместо устранения неисправностей в сервисном центре, уже приняв гаджеты у владельца, специалисты заявили, что не могут отремонтировать ноутбуки.

Первоначально причиной отказа была невозможность достоверно установить, не стало ли курение владельца причиной поломок. Потом, когда Хендрик указал на то, что неполадки клавиатуры являются гарантийным случаем, признанным Apple, а еще один компьютер подлежит ремонту по предоплаченной расширенной гарантии, в сервисном центре сослались на то, что гаджеты заядлого курильщика могут навредить здоровью занятых в ремонте сотрудников.

Свой отказ в проведении ремонта в сервисе объяснили политикой Apple, а также документами и нормами Управления по охране труда США. Но, как выяснил обладатель ноутбуков Apple, касаются они только людей, занятых в производстве табачных изделий. При этом никаких документальных подтверждений о том, что курильщиков лишают гарантии на продукцию Apple, в сервисе также не предоставили.

В итоге Хендрику не стали ремонтировать технику, а также отказались ее возвращать до момента, пока он не подписал документ, в котором отказался от претензий к сервису и выразил согласие с его работой. Даниэль, забрав свои ноутбуки, считает, что Apple занимается мошенничеством и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт гаджетов.

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