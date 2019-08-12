ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple отказалась чинить ноутбуки из-за того, что их владелец - курильщик

13.08.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из поклонников Apple, который на протяжении многих лет пользуется ноутбуками, планшетами и смартфонами американской компании, столкнулся с необычной ситуацией и отказом в гарантийном ремонте своих гаджетов. Клиенту компании из Купертино не стали чинить сразу три ноутбука, сославшись на то, что они потенциально могут нанести вред сотрудникам, выполняющим ремонт. Об этом пишет «Популярная механика».


Изображение использовано для иллюстрации. Фото: pixabay.com

Веб-разработчик Даниэль Хендрик в своем блоге рассказал историю неудачного ремонта. 9 августа 2019 года он принес в сервисный центр сразу три ноутбука — два MacBook Pro подлежали ремонту клавиатуры-бабочки по фирменной программе Keyboard Service Program, а третий нужно было починить по сервисной программе AppleCare+. Но вместо устранения неисправностей в сервисном центре, уже приняв гаджеты у владельца, специалисты заявили, что не могут отремонтировать ноутбуки.

Первоначально причиной отказа была невозможность достоверно установить, не стало ли курение владельца причиной поломок. Потом, когда Хендрик указал на то, что неполадки клавиатуры являются гарантийным случаем, признанным Apple, а еще один компьютер подлежит ремонту по предоплаченной расширенной гарантии, в сервисном центре сослались на то, что гаджеты заядлого курильщика могут навредить здоровью занятых в ремонте сотрудников.

Свой отказ в проведении ремонта в сервисе объяснили политикой Apple, а также документами и нормами Управления по охране труда США. Но, как выяснил обладатель ноутбуков Apple, касаются они только людей, занятых в производстве табачных изделий. При этом никаких документальных подтверждений о том, что курильщиков лишают гарантии на продукцию Apple, в сервисе также не предоставили.

В итоге Хендрику не стали ремонтировать технику, а также отказались ее возвращать до момента, пока он не подписал документ, в котором отказался от претензий к сервису и выразил согласие с его работой. Даниэль, забрав свои ноутбуки, считает, что Apple занимается мошенничеством и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт гаджетов.

Смотрите, сколько у нас стоят ноутбуки Apple:

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первоначально причиной отказа была невозможность достоверно установить, не стало ли курение владельца причиной поломок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус в шестой раз стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика