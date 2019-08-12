«Вечерний Могилёв»: депутаты вступились за газету, которую судят за экстремизм

Источник материала: KYKY

На сайте гомофобной газеты «Вечерний Могилев» опубликовали обращение Общественной палаты Союзного государства. Она поддержала издание, которое судят за экстремизм.

Обращение от имени членов Общественной палаты Союзного государства подписал Андрей Лопацкий. Он — директор ЧП «Практические системы», помощник депутата Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь и депутата Минского горсовета. В материале указано, что Лопацкий и его коллеги «с озабоченностью наблюдают за развитием событий вокруг судебного преследования» газеты. Они считают, что государственные органы — Министерство информации Беларуси, Ленинский РОВД Могилева и так далее, — подменяют понятия, «накачивая имидж» представителей ЛГБТ. При этом они забывают о религиозных запретах. «Таким образом, у людей, особенно молодых, складывается впечатление не только о естественности однополых отношений, признании на государственном уровне половых извращений, но и моральности тех, кто пропагандирует это, не стесняясь, выносит в информационное поле», — заявлено в письме.

К счастью, Лопацкий признался, что не оправдывает экстремизм над ЛГБТ-сообществом. Но подчеркивает, что возвышение его «пороков» приводит к насилию со стороны «здорового» большинства. «Если Высокий Суд от имени государства признает личное неприязненное отношение к такому явлению, как экстремизм, не является ли это нарушением права на свободу совести или веры? Не позволит ли это каждому, кто получает в свой адрес неприятие, требовать признать это экстремизмом?» — вопрошает помощник депутата. В конце Общественная палата СГ призвала всех, кто связан с «Вечерним Могилевом», помочь Высокому Суду принять решение, которое оправдает газету.

Что произошло?

На газету пожаловался ЛГБТ-активист из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал Министерству информации 14 материалов «Вечернего Могилева» с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс начался. Специалисты обратились к правоохранителям, Ленинский РОВД Могилева подал на «Вечерний Могилев» в суд, и теперь изданию грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).

Редакция стоит на своем: она все еще настаивает, что у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным. Он считает, что это подрывает политику, которую власти проводят в области «традиционных семейных ценностей». Так или иначе, резонансные тексты с сайта удалили, хотя долгое время они находились в открытом доступе.

Во время суда представители газеты не скупились на формулировки: назвали ЛГБТ социальной группой, хотя, по их мнению, они таковой не являются. Приравняли гомосексуалов к педофилам, заявив, что в древнегреческом языке слово «педераст» и «педофил» являются синонимами. Их поддерживали православные активисты, которые выкрикивали фразы «петушары» и «педарасты», а потом все вместе фотографировались с иконами. Дело пришлось приостановить, а позже «Вечерний Могилев» обратился с жалобой в Экономический суд Минска, в которой попросила оспорить решение Республиканской экспертной комиссии.