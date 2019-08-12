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«Вечерний Могилёв»: депутаты вступились за газету, которую судят за экстремизм
Источник материала: KYKY>
На сайте гомофобной газеты «Вечерний Могилев»
Обращение от имени членов Общественной палаты Союзного государства подписал Андрей Лопацкий. Он —
К счастью, Лопацкий признался, что не оправдывает экстремизм над ЛГБТ-сообществом. Но подчеркивает, что возвышение его «пороков» приводит к насилию со стороны «здорового» большинства. «Если Высокий Суд от имени государства признает личное неприязненное отношение к такому явлению, как экстремизм, не является ли это нарушением права на свободу совести или веры? Не позволит ли это каждому, кто получает в свой адрес неприятие, требовать признать это экстремизмом?» — вопрошает помощник депутата. В конце Общественная палата СГ призвала всех, кто связан с «Вечерним Могилевом», помочь Высокому Суду принять решение, которое оправдает газету.
Что произошло?
На газету пожаловался ЛГБТ-активист из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал Министерству информации 14 материалов «Вечернего Могилева» с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс начался. Специалисты обратились к правоохранителям, Ленинский РОВД Могилева подал на «Вечерний Могилев» в суд, и теперь изданию грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).
Редакция стоит на своем: она все еще настаивает, что у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным. Он считает, что это подрывает политику, которую власти проводят в области «традиционных семейных ценностей». Так или иначе, резонансные тексты с сайта удалили, хотя долгое время они находились в открытом доступе.
Во время суда представители газеты не скупились на формулировки: назвали ЛГБТ социальной группой, хотя, по их мнению, они таковой не являются. Приравняли гомосексуалов к педофилам, заявив, что в древнегреческом языке слово «педераст» и «педофил» являются синонимами. Их поддерживали православные активисты, которые выкрикивали фразы «петушары» и «педарасты», а потом все вместе фотографировались с иконами. Дело пришлось приостановить, а позже «Вечерний Могилев»
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На сайте гомофобной газеты «Вечерний Могилев» опубликовали обращение Общественной палаты Союзного государства. Она поддержала издание, которое судят за...
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