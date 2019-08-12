Пугливые и злопамятные: количество дел, возбужденных за насилие над милиционерами, на Витебщине выросло втрое









Как сообщает управление собственной безопасности МВД по Витебской области, cемь человек уже осуждены, три дела рассматриваются в судах, еще три - находятся на стадии предварительного расследования.





Как правило, подобные преступления совершались в отношении сотрудников милиции общественной безопасности во время несения ими службы по охране общественного порядка или при ведении административного процесса.





Уточняется, что насильственные действия против милиции чаще всего совершали мужчины в состоянии алкогольного опьянения.





"Также все большее распространение получают факты размещения информации, которая дискредитирует органы внутренних дел, в сети Интернет", - констатирует управление собственной безопасности милиции.









Сообщается, что на практике "приходится встречаться с нежеланием сотрудников обращать внимание на оскорбительные выпады в их адрес, а тем более - инициировать в этой связи правовой разбор". Оно и понятно, для статистики милицейское руководство инициирует рассмотрение подобных дел, но обычные сотрудники милиции понимают, с каким контингентом имеют дело и что именно за "вредны условия труда" им полагаются разнообразные льготы и ранняя пенсия. Бежать в суд из-за царапины или нелестных слов в свой адрес совесть все-таки позволяет далеко не всем.





Статья 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел) предусматривает наказание в виде ареста, либо ограничения свободы сроком до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет.