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Пугливые и злопамятные: количество дел, возбужденных за насилие над милиционерами, на Витебщине выросло втрое

13.08.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Витебская весна", в 2019 году в Витебской области завели 13 уголовных дел по ст. 364 УК РБ по фактам насилия или угроз его применения в отношении сотрудников милиции. Количество дел за насилие над милицией увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом более чем в три раза.



Как сообщает управление собственной безопасности МВД по Витебской области, cемь человек уже осуждены, три дела рассматриваются в судах, еще три - находятся на стадии предварительного расследования.

Как правило, подобные преступления совершались в отношении сотрудников милиции общественной безопасности во время несения ими службы по охране общественного порядка или при ведении административного процесса.

Уточняется, что насильственные действия против милиции чаще всего совершали мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

"Также все большее распространение получают факты размещения информации, которая дискредитирует органы внутренних дел, в сети Интернет", - констатирует управление собственной безопасности милиции.


Сообщается, что на практике "приходится встречаться с нежеланием сотрудников обращать внимание на оскорбительные выпады в их адрес, а тем более - инициировать в этой связи правовой разбор". Оно и понятно, для статистики милицейское руководство инициирует рассмотрение подобных дел, но обычные сотрудники милиции понимают, с каким контингентом имеют дело и что именно за "вредны условия труда" им полагаются разнообразные льготы и ранняя пенсия. Бежать в суд из-за царапины или нелестных слов в свой адрес совесть все-таки позволяет далеко не всем. 

Статья 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел) предусматривает наказание в виде ареста, либо ограничения свободы сроком до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет.
 
 
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Как сообщает "Витебская весна", в 2019 году в Витебской области завели 13 уголовных дел по ст. 364 УК РБ по фактам насилия или угроз его применения в отношении...
 
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