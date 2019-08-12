Ужас! Сельчанин заживо сгорел в собственном доме

Смертоносный пожар случился в ночь на 13 августа в деревне Осовая. В 04:19 очевидцы сообщили в диспетчерскую службу МЧС о том, что горит деревянный жилой дом, расположенный на улице Школьной.





Спасатели оперативно локализовали и потушили пожар. Разбирая завалы обрушившихся при пожаре конструкций строения, работники МЧС обнаружили на полу в жилой комнате тело 60-летнего пенсионера – хозяина дома.





Пламя уничтожило кровлю и перекрытие дома, а также имущество владельца. Из-за чего загорелся дом, пока не известно, это предстоит выяснить специалистам в ближайшее время.







