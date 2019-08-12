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Для них суверенитет страны - не пустой звук. ТОП известных бизнесменов-сторонников независимости
Источник материала: Партизан
Кто из крупных предпринимателей так или иначе публично обозначили свою позицию по поводу суверенитета страны?
Это выяснил UDF.BY
Юрий Зиссер
Основатель крупнейшего белорусского портала выступает за развитие гражданского общества Беларуси и занимается меценатством. Например, прошедшей весной он подарил учебным музыкальным заведениям пять органов.
В прошлом году Юрий Зиссер выступил с речью на концерте, посвященном столетию независимости БНР. Он считает, что национальная идея Беларуси — это независимость и создание гражданского общества.
«Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», - считает Зиссер.
Александр Центер
Владелец группы компаний «А-100» несколько лет назад решил, что эта сеть автозаправок перейдет на белорусский язык. И персонал компании заговорил на родном языке.
«Сейчас в стране есть потребность в определении своих корней, аутентичности. Белорусский язык — это самое главное средство, которое позволяет людям идентифицироваться, объединиться. И нам приятно разговаривать со своими согражданами на белорусском языке. Люди это ценят. Это обращение к корням, уважение к тем людям, среди которых мы живем», - уверен Центер.
Виктор Прокопеня
Выросший уже в независимой Беларуси бизнесмен выступает меценатом и спонсором образовательных программ. Он сравнивал вошедший в состав России Крым с чернобыльской зоной.
«Такой сценарий (объединение Беларуси с Россией) приведет к тому, что каждому белорусу станет жить намного хуже. Такой сценарий приведет к тому, что вся эта территория будет под санкциями, и инвестировать сюда будет невозможно. Ничего хорошего в таком сценарии не будет», - говорил Прокопеня.
Владимир Делендик
Основатель завода безалкогольных напитков «Дарида» дважды избирался депутатом Палаты представителей, содержал одноименный футбольный клуб, но потом ушел в тень. Недавно напомнил о себе интервью, в котором заявил, что положительно воспринял распад СССР, т.к. считал, что должна быть самостоятельная белорусская государственность.
«Стою за государственность Республики Беларусь. И сейчас публично обращусь к Александру Григорьевичу и прямо скажу: «Александр Григорьевич! Не сдавайся! Не иди на единую валюту! Не иди на объединение с Россией, мы должны жить самостоятельно!», - заявлял в недавнем интервью Делендик.
Александр Зайцев
Один из руководителей «Сохра Групп», которая занимается продажей белорусской техники в странах Персидского залива, стал публичной персоной, купив брестский футбольный клуб «Динамо».
Недавно приближенный к власти бизнесмен (Зайцев когда-то сам работал в правительстве) категорически отверг идею вхождения белорусской команды в чемпионат России. Это предложение он назвал диверсией:
«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно».
Андрей Балабин
Совладелец сети «5 элемент» недавно купил дом Владимира Короткевича в Орше (на своей малой родине), а также соседний участок. Там вскоре появится новый музей, плсвященный известному белорусскому писателю.
«У нас нет врагов, мы дружим со всеми. К радости или к сожалению — мы небольшая страна. И мы точно не агрессор. Соответственно, наши амбиции не простираются на чужие территории. Или на то, чтобы доминировать над кем-то, воевать. Но в том, что мы свое не отдадим — я уверен на 100%», - говорил как-то Балабин.
Виктор Бабарико
Председатель правления «Белгазпромбанка» - бизнесмен не в классическом определении, но все же в каком-то смысле его можно назвать предпринимателем. Виктор Бабарико давно известен как человек, поддерживающий белорусскую культуру. Не так давно, например, его банк проспонсировал издание книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и передал их в государственные библиотеки.
Бабарико подчеркивает, что у него нет ностальгии по Советскому Союзу, и критикует экономические действия властей, направленные почти исключительно на сохранение уже созданного.
«Мы не до конца, к сожалению, смогли сформировать независимую страну, мы полностью экономически зависим. Да, мы конституционно суверенны, но мы не самостоятельны. И, к сожалению, нам это нравится, не говорю про всех, но в большей степени».
Дмитрий Черненко
Основатель компании «Строительная техника и материалы» (СтиМ), которая производит машины, оборудование и материалы для дорожной разметки, давно вкладывает в развитие малой родины – Бреста. Под городом он построил коттеджный поселок «Стимово».
Дмитрий Черненко критиковал действия районных властей в ситуации со строительством аккумуляторного завода, считая, что следовало бы провести общественную экспертизу и оснастить завод круглосуточными онлайн-датчиками.
У бизнесмена нестандартный взгляд на развитие белорусского образования: «Должно быть максимальное количество авторских школ и быстрый анализ. Мы можем построить совершенно уникальную систему образования, которая вытолкнет эту нацию и общество на другую ступеньку развития, позволив обогнать многие страны».
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Кто из крупных предпринимателей так или иначе публично обозначили свою позицию по поводу суверенитета страны?
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