Для них суверенитет страны - не пустой звук. ТОП известных бизнесменов-сторонников независимости

Это выяснил UDF.BY





Юрий Зиссер

Основатель крупнейшего белорусского портала выступает за развитие гражданского общества Беларуси и занимается меценатством. Например, прошедшей весной он подарил учебным музыкальным заведениям пять органов.













В прошлом году Юрий Зиссер выступил с речью на концерте, посвященном столетию независимости БНР. Он считает, что национальная идея Беларуси — это независимость и создание гражданского общества.





«Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», - считает Зиссер.





Александр Центер

Владелец группы компаний «А-100» несколько лет назад решил, что эта сеть автозаправок перейдет на белорусский язык. И персонал компании заговорил на родном языке.













«Сейчас в стране есть потребность в определении своих корней, аутентичности. Белорусский язык — это самое главное средство, которое позволяет людям идентифицироваться, объединиться. И нам приятно разговаривать со своими согражданами на белорусском языке. Люди это ценят. Это обращение к корням, уважение к тем людям, среди которых мы живем», - уверен Центер.





Виктор Прокопеня

Выросший уже в независимой Беларуси бизнесмен выступает меценатом и спонсором образовательных программ. Он сравнивал вошедший в состав России Крым с чернобыльской зоной.













«Такой сценарий (объединение Беларуси с Россией) приведет к тому, что каждому белорусу станет жить намного хуже. Такой сценарий приведет к тому, что вся эта территория будет под санкциями, и инвестировать сюда будет невозможно. Ничего хорошего в таком сценарии не будет», - говорил Прокопеня.





Владимир Делендик





Основатель завода безалкогольных напитков «Дарида» дважды избирался депутатом Палаты представителей, содержал одноименный футбольный клуб, но потом ушел в тень. Недавно напомнил о себе интервью, в котором заявил, что положительно воспринял распад СССР, т.к. считал, что должна быть самостоятельная белорусская государственность.













«Стою за государственность Республики Беларусь. И сейчас публично обращусь к Александру Григорьевичу и прямо скажу: «Александр Григорьевич! Не сдавайся! Не иди на единую валюту! Не иди на объединение с Россией, мы должны жить самостоятельно!», - заявлял в недавнем интервью Делендик.





Александр Зайцев





Один из руководителей «Сохра Групп», которая занимается продажей белорусской техники в странах Персидского залива, стал публичной персоной, купив брестский футбольный клуб «Динамо».













Недавно приближенный к власти бизнесмен (Зайцев когда-то сам работал в правительстве) категорически отверг идею вхождения белорусской команды в чемпионат России. Это предложение он назвал диверсией:





«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно».





Андрей Балабин





Совладелец сети «5 элемент» недавно купил дом Владимира Короткевича в Орше (на своей малой родине), а также соседний участок. Там вскоре появится новый музей, плсвященный известному белорусскому писателю.













«У нас нет врагов, мы дружим со всеми. К радости или к сожалению — мы небольшая страна. И мы точно не агрессор. Соответственно, наши амбиции не простираются на чужие территории. Или на то, чтобы доминировать над кем-то, воевать. Но в том, что мы свое не отдадим — я уверен на 100%», - говорил как-то Балабин.





Виктор Бабарико





Председатель правления «Белгазпромбанка» - бизнесмен не в классическом определении, но все же в каком-то смысле его можно назвать предпринимателем. Виктор Бабарико давно известен как человек, поддерживающий белорусскую культуру. Не так давно, например, его банк проспонсировал издание книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и передал их в государственные библиотеки.













Бабарико подчеркивает, что у него нет ностальгии по Советскому Союзу, и критикует экономические действия властей, направленные почти исключительно на сохранение уже созданного.





«Мы не до конца, к сожалению, смогли сформировать независимую страну, мы полностью экономически зависим. Да, мы конституционно суверенны, но мы не самостоятельны. И, к сожалению, нам это нравится, не говорю про всех, но в большей степени».





Дмитрий Черненко





Основатель компании «Строительная техника и материалы» (СтиМ), которая производит машины, оборудование и материалы для дорожной разметки, давно вкладывает в развитие малой родины – Бреста . Под городом он построил коттеджный поселок «Стимово».





Дмитрий Черненко критиковал действия районных властей в ситуации со строительством аккумуляторного завода, считая, что следовало бы провести общественную экспертизу и оснастить завод круглосуточными онлайн-датчиками.













У бизнесмена нестандартный взгляд на развитие белорусского образования: «Должно быть максимальное количество авторских школ и быстрый анализ. Мы можем построить совершенно уникальную систему образования, которая вытолкнет эту нацию и общество на другую ступеньку развития, позволив обогнать многие страны».