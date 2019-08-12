Роковая ночь. Как живет Ирина Круг после смерти мужа

Источник материала: Аргументы и факты

«Я никогда не забуду глаза тех людей», — говорила Ирина Круг, вспоминая день, когда на ее дом напали вооруженные преступники и устроили перестрелку, унесшую жизнь известного исполнителя шансона Михаила Круга. Увы, привлечь бандитов к ответственности до недавнего времени было невозможно. Один погиб, причастность другого из-за отсутствия доказательств оставалась под вопросом. И все же в августе этого года дело сдвинулось с мертвой точки. О том, как начиналась история любви Ирины и Михаила Круга и как сегодня живет вдова певца, рассказывает «АиФ».

Мать-одиночка

Глазко, за которой и так был закреплен большой зал на 60 человек, не обрадовалась такой перспективе, но отказать шефу не смогла. Так она познакомилась с известным артистом. И не просто познакомилась, а получила предложение стать его костюмером с солидной зарплатой. Увы, как бы заманчиво ни звучали тогда слова Круга, девушка отказалась, расценив их как шутку. Она искренне удивилась, когда на следующий день, уже после своего концерта, шансонье вновь вернулся в ресторан и принялся уговаривать девушку стать частью его коллектива.

Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, Глазко сказала, что у нее есть маленькая дочь и оставить ребенка она никак не может. Конечно, Михаилу пришлось ретироваться, правда, ненадолго. Через три месяца Ирине снова поступило предложение стать костюмером Круга, не от него самого, а от директора ресторана, в котором та работала. Начальник уверял, что у певца самые серьезные намерения. Глазко сдалась, она понимала, что выстроить головокружительную карьеру в Челябинске, пусть и в лучшем ресторане города, ей вряд ли удастся. К тому же мама Ирины обещала помощь с воспитанием дочки. В общем все говорило о том, что пора переквалифицироваться.



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Дорогая Ирина Викторовна

О том, что у Михаила возникли чувства к хорошенькой официантке, догадывались все, кроме самой Ирины. Около года девушка жила в полной уверенности, что певец воспринимает ее исключительно как подчиненую. Они называли друг друга по имени и отчеству и держали дистанцию. В свою очередь Круг за эти двенадцать месяцев постоянно проверял Глазко на прочность.

На гастролях певец периодически «болел» и просил нового костюмера то поставить горчичники, то сделать ингаляцию прямо в его гостиничном номере, а еще он по нескольку раз заставлял девушку переглаживать вещи, находя какую-нибудь небольшую «помятость» на брюках или рубашке, хотя на самом деле одежда артиста всегда была выглажена идеально. Ирину подобные просьбы совсем не раздражали. Она как послушный солдат делала все, о чем ее просили, и не догадывалась, что таким странным способом шеф выражает к ней свою симпатию.

Все изменилось, когда однажды ночью Круг, будучи изрядно навеселе, заявился к ней с пакетами еды и с порога попросил: «Ирина Викторовна, покормите меня, пожалуйста». После этого случая между ними и завязался роман, влюбленные стали жить вместе, с сыном певца от первого брака и дочерью Ирины. В 2001 году пара узаконила отношения. Пышной свадьбы не было. В день бракосочетания молодожены в обычных спортивных костюмах поехали в магазин за продуктами, а по дороге случайно (по крайней мере, для Ирины точно) заехали еще и в ЗАГС. Будучи верующим человеком, Михаил мечтал обвенчаться с молодой супругой, но, к сожалению, не успел этого сделать.

Страшная ночь

26 мая 2002 года у пары родился сын. Круг очень хотел ребенка и был по-настоящему счастлив, когда жена подарила ему наследника Александра. Никто и не предполагал, что всего через месяц после такого радостного события в жизни этой семьи произойдет страшная трагедия.

30 июня Ирина, как обычно, уложила дочь спать и хотела пойти к младшему сыну, когда услышала какой-то странный шум в комнате своей матери, на третьем этаже их особняка. Зайдя туда, она увидела, как двое неизвестных людей душат женщину и закричала. Дальше все происходило очень быстро: на крик прибежал Михаил, и злоумышленники начали стрелять по супругам. Ирине чудом удалось выбежать из дома и спрятаться у соседей, а сам артист получил ранения, как оказалось — серьезные. Но выяснилось это не сразу. Как только преступники скрылись, Круг самостоятельно пришел за женой, потом в течение часа они безуспешно пытались вызвать скорую и милицию, и только после этого артиста доставил в больницу сосед. Время было упущено. Несмотря на все старания медиков, 1 июля Михаил умер.

Долгое время после трагедии Ирина винила себя в том, что не смогла спасти мужа: «Я живу и все это время думаю — господи, может быть, я могла бы его спасти. Меня постоянно мучает мысль о том, что я сделала не те шаги, может быть, надо было закрыть ту дверь на ключ, чтобы преступники не выбежали, но там у меня была мама, я рисковала в тот момент», — делилась своими переживаниями в интервью на телевидении Круг.

Расследование убийства шансонье затянулось на долгие годы. Одним из подозреваемых стал участник организованной преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев. Однако до недавнего времени его причастность к этому громкому делу не была доказана. Мужчину пожизненно посадили в тюрьму за другие преступления, совершенные в составе ОПГ. Сама же Ирина по поводу всей этой ситуации говорила пару лет назад в программе «Судьба человека» следующее: «Мы знаем, кто это сделал, надо только, чтобы правоохранительные органы этим занимались. Тех, кто это сделал, уже нет в живых, их нашли, нашли место их захоронения. Не хватает одного доказательства, чтобы все это обнародовать». Ирина не называла тогда имен и фамилий, но, скорей всего, имела в виду одного из убийц мужа Дмитрия Веселова, который якобы погиб от рук лидера «Тверских волков» Александра Осипова. Последний расправился с «коллегой» из-за того, что тот убил Круга, хотя в первоначальный план радикальные меры не входили. Налетчики должны были ограбить певца, чтобы тот в поисках обворовавших его дом людей, обратился к ОПГ. А попросить помощь у преступников означало, что в будущем артист будет у них в долгу. По последним данным, которые приводят СМИ, несколько дней назад в стенах Тверского СИЗО Агеев признался, что участвовал в убийстве Михаила Круга. Возможно, благодаря его словам в этом деле наконец-то будет поставлена жирная точка.

Без Миши

Начать новую жизнь Ирине было непросто, и конечно, она даже не предполагала, что сможет снова кого-то полюбить. «Миша был настоящий мужик. Таких мало. Он всегда со мной, он как моя икона»,— говорила вдова в интервью. И все же через несколько лет Круг вышла замуж. Далеко не все поклонники шансонье тогда поняли и одобрили этот поступок. Ее избранником стал Сергей Белоусов. 25 сентября 2013 года у пары родился сын Андрей. Несколько лет тому назад в семье был нешуточный кризис, Ирина не скрывала, что находится на грани развода с мужем, но, судя по последним данным, супругам удалось сохранить брак.

Круг не только смогла снова найти свое женское счастье, ей удалось стать настоящей звездой шансона. Свою музыкальную карьеру артистка начала с очень символичной композиции — «Тебе, моя последняя любовь». Эту песню, как и многие другие, она посвятила Михаилу, ведь сколько бы времени ни прошло, Ирина никогда не забывает о своем втором муже. Буквально несколько месяцев назад, на очередную годовщину смерти, она написала в своем Instagram такие слова: «17 лет как тебя нет с нами, страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь, столько испытаний было, слез, нет тебя Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!!!»