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Зарплаты белорусских медиков к 2025 году должны вырасти вдвое

13.08.2019 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Зарплаты белорусских медиков к 2025 году должны вырасти вдвое
shutterstock.com

Существует проблема: врачи уезжают работать за границу. Она актуальна не только для Беларуси.

«Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства — к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в 2 раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», — рассказал министр здравоохранения Владимир КАРАНИК в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

Министр отметил, что некоторые белорусские специалисты уезжает, но кто-то из них и возвращается, например, те медики, которые работали на Востоке и в России, сообщают «Минск-Новости». 

Зарплаты белорусских медиков к 2025 году должны вырасти вдвое
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Теги: Минск
 
 
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