Зарплаты белорусских медиков к 2025 году должны вырасти вдвое

Источник материала: Аргументы и факты

Существует проблема: врачи уезжают работать за границу. Она актуальна не только для Беларуси.

«Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства — к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в 2 раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», — рассказал министр здравоохранения Владимир КАРАНИК в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».