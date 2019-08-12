В Беларуси определили правила оборота оружия и боеприпасов

Источник материала: Tut.by

9 августа нынешнего года вышел указ Президента Республики Беларусь № 302 «Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство». Полностью ознакомиться с ним можно на Национальном правовом портале pravo.by.



Фото: wikipedia.org

Указ определяет, как организации, производящие в Беларуси оружие, имеют право осуществлять его оборот, а также оборот боеприпасов и запчастей к оружию.

Так, организациям дано право производить оружие по полному циклу, частично или путем превращения боевого оружия в небоевое (и наоборот). Для собственных разработок или последующей продажи можно покупать вооружения и боеприпасы. Также можно передавать продукт своего труда в собственность государства безвозмездно (например, отдавать военным, военизированным организациям, таможне, прокуратуре и др.).

Возможна и сдача оружия в аренду или временное безвозмездное пользование. Наконец, желающие продвинуть свой продукт на рынке могут использовать созданные образцы как экспонаты на выставках или при проведении военных учений. Особо отмечено, что это не должно быть секретное оружие.

Все производители оружия должны обеспечивать безопасность процесса его изготовления и контроль качества продукции.

Прошлой осенью стало известно , что в Беларуси, под Оршей, разворачивают производство отечественного стрелкового оружия.