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«Решил, буду один гнать команду вперед». Единственный болельщик хоккеистов из Могилева - о преданности
Источник материала: Tut.by
Видели, на матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев»,
Знакомьтесь: это Роман Толмачев. Ему 15 лет, и он, говорит, болеет за ХК «Могилев» с прошлого сезона.
— Родной город — значит, и родная команда, — просто объясняет он. — Хоккей мне нравится динамикой — здесь решения нужно принимать за доли секунд.
Роман и сам любит погонять шайбу зимой в коробке, потому что «это помогает отвлечься и на пару часов забыть о всех проблемах».
Полностью пустые трибуны на матче 7 августа в Барановичах для него были в диковинку. Парень собирался ехать с друзьями, но, так как игра проходила в рабочий день, все, кто планировал поездку, были заняты.
— А я до этого решил: если никто не сможет, поеду один. Так и получилось.
Такой опыт был для парня впервые. Как и то, что он оказался на трибунах единственным болельщиком.
— Я тогда подумал, что если я тут один, то должен выложиться на все сто, — говорит Роман Толмачев. — Решил, что буду один гнать команду вперед. Встал и начал кричать. И им это помогало! Было видно, что у них появилось больше уверенности, парни бежали и сражались. Я думаю, команде было приятно, что кто-то приехал на такой дальний выезд.
«Могилев» на матче 7 августа победил барановичский «Авиатор» со счетом 3:2.
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«Решил, буду один гнать команду вперед». Единственный болельщик хоккеистов из Могилева - о преданности
«Я думаю, команде было приятно, что кто-то приехал на такой дальний выезд».
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