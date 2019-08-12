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«Решил, буду один гнать команду вперед». Единственный болельщик хоккеистов из Могилева - о преданности

13.08.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видели, на матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал единственный фанат могилевского клуба? Наградой ему стала победа могилевчан. Ну, а мы поговорили с 15-летним парнем, который ради любимой команды провел в дороге сутки.


Фото: ФХБ

Знакомьтесь: это Роман Толмачев. Ему 15 лет, и он, говорит, болеет за ХК «Могилев» с прошлого сезона.

— Родной город — значит, и родная команда, — просто объясняет он. — Хоккей мне нравится динамикой — здесь решения нужно принимать за доли секунд.

Роман и сам любит погонять шайбу зимой в коробке, потому что «это помогает отвлечься и на пару часов забыть о всех проблемах».

Полностью пустые трибуны на матче 7 августа в Барановичах для него были в диковинку. Парень собирался ехать с друзьями, но, так как игра проходила в рабочий день, все, кто планировал поездку, были заняты.

— А я до этого решил: если никто не сможет, поеду один. Так и получилось.


Фото: vk.com/id508884323

Такой опыт был для парня впервые. Как и то, что он оказался на трибунах единственным болельщиком.

— Я тогда подумал, что если я тут один, то должен выложиться на все сто, — говорит Роман Толмачев. — Решил, что буду один гнать команду вперед. Встал и начал кричать. И им это помогало! Было видно, что у них появилось больше уверенности, парни бежали и сражались. Я думаю, команде было приятно, что кто-то приехал на такой дальний выезд.

«Могилев» на матче 7 августа победил барановичский «Авиатор» со счетом 3:2.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Я думаю, команде было приятно, что кто-то приехал на такой дальний выезд».
 
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