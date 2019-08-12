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В Беларуси впервые с 1999 года зафиксировали сибирскую язву
13.08.2019 11:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Слонимском районе.
На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает Минсельхозпрод.
Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.
В последний раз сибирская язва у животных в Беларуси фиксировалась в 1999 году.
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Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Слонимском районе.
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