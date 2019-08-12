Осенью 2019 года пройдёт третий выпуск премии «BELARUS BEAUTY AWARDS»

Определение победителей пройдёт посредством интернет-голосования на сайте bba.grd.by . Период проведения голосования: 1-31 октября 2019 года. Ответственность за создание сайта и организацию голосования несёт компания Медиа Лайн.

Премия «BELARUS BEAUTY AWARDS» создаёт оптимальные условия для проведения участниками объективной оценки своей деятельности. Формат премии позволяет каждому номинанту провести маркетинговое исследование, главная цель которого – определение реальных позиций на рынке услуг, а также выявление основных конкурентов.

Участие в премии и привлечение к голосованию – это отличная возможность налаживания прямого контакта со своей аудиторией, а также формирование положительного имиджа путем взаимодействия со своими клиентами.

Приём заявок осуществляется до 25 сентября 2019 г. включительно.

Пользователи, которые заходят на сайт для того, чтобы отдать свой голос, являются наиболее активными и лояльными к различного рода предложениям, включая предложения рекламного характера. Данная выборка обеспечит наиболее рациональное использование рекламных возможностей для продвижения услуг номинантов премии.

Для того, чтобы голос был учтен, интернет-пользователь проходит смс-верификацию:

за отправку смс денежные средства не списываются;

с одного номера можно проголосовать по 1 разу в каждой номинации;

к голосованию принимаются только телефонные номера с кодами +37525, +37529, +37533, +37544;

в период с 1 по 9 ноября проходит проверка голосов. Голоса, не прошедшие проверку, аннулируются;

победителями признаются участники с наибольшим количеством голосов.

Для участия в премии «BELARUS BEAUTY AWARDS» потенциальному номинанту необходимо подать заявку .

Конкурсные категории:

Красота;

Здоровье;

Фитнес;

Мода;

Косметический продукт.

С полным перечнем номинаций и условиями участия можно ознакомиться на сайте премии.





Одно из нововведений 2019 года – разработка программы «Beauty Set», основная цель которой направлена на увеличение уровня продаж в заведениях-участниках. В программе могут принять участие номинанты категорий «Красота», «Здоровье» и «Фитнес».

Как работает «Beauty Set»?

Участник выбирает три любые услуги, которые будут включены в его «Beauty Set». Участие в программе не является обязательным для всех номинантов премии. Для всех участников установлена фиксированная стоимость сета в размере 48 BYN.

Информация о выбранных услугах, их описание, а также стоимости услуг по стандартному прайсу будут размещены в карточке участника.

Воспользоваться программой «Beauty Set» может каждый, кто проголосовал за номинантов на сайте премии.

Церемония награждения победителей пройдёт 10 ноября 2019 года в Dipservice Hall. С тем, как прошло мероприятие в прошлом году, можно ознакомиться на видео.