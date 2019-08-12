Volkswagen протаранил милицейскую машину в Осиповичах, та перевернулась. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

В Осиповичах Volkswagen врезался в машину Департамента охраны и опрокинул ее, сообщает МВД. Пострадал водитель служебной машины — его госпитализировали, сообщили TUT.BY в ГАИ региона.

За рулем VW был 54-летний водитель города Поставы. Он ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебной машине, которая ехала по главной с включенными проблесковыми маячками синего цвета.

Водитель VW и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали, сообщили в УВД Могоблисполкома.