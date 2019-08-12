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Volkswagen протаранил милицейскую машину в Осиповичах, та перевернулась. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
В Осиповичах Volkswagen врезался в машину Департамента охраны и опрокинул ее,
За рулем VW был 54-летний водитель города Поставы. Он ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебной машине, которая ехала по главной с включенными проблесковыми маячками синего цвета.
Водитель VW и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали,
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