ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко соберет совещание с силовиками из-за "разнузданности" правоохранителей

13.08.2019 11:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны.

"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам", - сказал Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, последней каплей, которая заставила его спланировать совещание, стало чрезмерное затягивание следственных действий. "И последний факт, который мне был доложен - я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру, - по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - отметил он.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поинтересовался у Носкевича итогами работы Следственного комитета за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел.

"Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе и которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, в июле главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач, который находился в СИЗО 50 месяцев, был признан невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью судом Первомайского района Минска.

"Главный инженер МЗКТ рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды", - сообщал портал tut.by.

Головач был задержан в мае 2015 года по обвинению во взяточничестве, но был вынесен оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд. Новое обвинение было предъявлено 5 февраля 2018 года, спустя 15 минут после оглашения оправдательного приговора. По версии следствия, в рамках нового дела Головач получил в качестве взятки $192,2 тыс., 35 тыс. евро и "намеревался получить еще 240 тысяч долларов", но не успел, потому что был задержан.

Прокурор Юрий Шерснев заявил, что вина Головача доказана в полном объеме и попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. При этом ни один из четырех фигурировавших в деле взяткодателей не явился на процесс, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Адвокаты Головача заявляли, что в связи с этим их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и "очень хочется домой". Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признал.

ОАО "МЗКТ" (100% акций принадлежат государству) является одним из крупнейших в СНГ производителей колесных тягачей и спецтехники военного назначения. Около 90% продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также реактивная система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для ОАО "МЗКТ".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны. "В ближайшее время мы со всей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знай наших: белорусы завоевали четыре медали на международной IT-олимпиаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика