Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время провести совещание с правоохранительным блоком страны.

"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам", - сказал Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, последней каплей, которая заставила его спланировать совещание, стало чрезмерное затягивание следственных действий. "И последний факт, который мне был доложен - я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру, - по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - отметил он.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поинтересовался у Носкевича итогами работы Следственного комитета за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел.

"Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе и которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, в июле главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач, который находился в СИЗО 50 месяцев, был признан невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью судом Первомайского района Минска.

"Главный инженер МЗКТ рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды", - сообщал портал tut.by .

Головач был задержан в мае 2015 года по обвинению во взяточничестве, но был вынесен оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд. Новое обвинение было предъявлено 5 февраля 2018 года, спустя 15 минут после оглашения оправдательного приговора. По версии следствия, в рамках нового дела Головач получил в качестве взятки $192,2 тыс., 35 тыс. евро и "намеревался получить еще 240 тысяч долларов", но не успел, потому что был задержан.

Прокурор Юрий Шерснев заявил, что вина Головача доказана в полном объеме и попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. При этом ни один из четырех фигурировавших в деле взяткодателей не явился на процесс, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Адвокаты Головача заявляли, что в связи с этим их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и "очень хочется домой". Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признал.

ОАО "МЗКТ" (100% акций принадлежат государству) является одним из крупнейших в СНГ производителей колесных тягачей и спецтехники военного назначения. Около 90% продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также реактивная система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для ОАО "МЗКТ".