«Я никого не боюсь». Девушка приняла вызов мужчины - чемпиона UFC

Источник материала: Tut.by

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко согласна драться с американским бойцом Генри Сехудо.

— Сейчас у меня на примете есть два соперника для следующей защиты титула — это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет все свое золото.

Не знаю, всерьез он все говорил или нет, но выглядело это убедительно. Однако я советую ему быть осторожнее с желаниями. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне, — приводит слова Шевченко Eurosport со ссылкой на подкаст Ариэля Хельвани.

Напомним, что ранее чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что хочет стать первым в истории межгендерным чемпионом.

— Ниже приводится заявление, обращенное к так называемой королеве полулегкого веса Валентине Шевченко. Подпись, трижды чемпион, а скоро — межгендерный чемпион, — сказал Сехудо. — Я наслаждался прекрасным воскресеньем в красивом Лас-Вегасе, как вдруг мой телефон начал разрываться от сообщений о том, что некто по имени Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом мира.

— Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира и вызываю тебя на бой. Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом, — заявил Сехудо.

Интересно, что ранее боец уже вызывал на бой девушку — чемпионку UFC Аманду Нуньес.