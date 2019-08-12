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«Я никого не боюсь». Девушка приняла вызов мужчины - чемпиона UFC
Источник материала: Tut.by
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко согласна драться с американским бойцом Генри Сехудо.
— Сейчас у меня на примете есть два соперника для следующей защиты титула — это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет все свое золото.
Не знаю, всерьез он все говорил или нет, но выглядело это убедительно. Однако я советую ему быть осторожнее с желаниями. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне, —
Напомним, что ранее чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что хочет стать первым в истории межгендерным чемпионом.
— Ниже приводится заявление, обращенное к так называемой королеве полулегкого веса Валентине Шевченко. Подпись, трижды чемпион, а скоро — межгендерный чемпион, — сказал Сехудо. — Я наслаждался прекрасным воскресеньем в красивом Лас-Вегасе, как вдруг мой телефон начал разрываться от сообщений о том, что некто по имени Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом мира.
— Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира и вызываю тебя на бой. Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом, — заявил Сехудо.
Интересно, что ранее боец уже вызывал на бой девушку — чемпионку UFC Аманду Нуньес.
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко согласна драться с американским бойцом Генри Сехудо.
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