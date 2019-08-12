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Porsche Cayenne и Cayenne Coupe - представлены новые топ-версии, доступные для заказа и в Беларуси

13.08.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Porsche Cayenne наряду с купеобразной версией продолжает обрастать модификациями — семейство кроссоверов пополнилось самыми мощными вариантами Turbo S E-Hybrid.


Знакомая по лифтбеку Panamera гибридная установка включает турбированный двигатель 4.0 V8 мощностью 550 л.с. и электромотор (100 кВт), установленный между ДВС и 8-ступенчатым «автоматом». Суммарная мощность — 680 лошадиных сил, максимальный крутящий момент равен 900 Нм.


Оба кроссовера разгоняются до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивают ограниченные 295 км/ч максимальную скорость. При этом Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe способны проехать до 40 км только на электротяге (разогнавшись при этом до 135 км/ч), а средний расход топлива составляет 3,7−3,9 л на 100 км (по устаревшей методике NEDC).


Электромотор на топовых Cayenne питается от литий-ионной батареи емкостью 14,1 кВтч, установленной под полом багажника. Полная зарядка варьируется от 6 часов от обычной домашней розетки до 2,4 часа при подключении бортового зарядного устройства на 7,2 кВт к высоковольтному источнику (400 вольт, 16 ампер).


Базовое оснащение «заряженных» Cayenne и Cayenne Coupe включает систему подавления кренов, блокируемый задний дифференциал, углерод-керамические тормозные диски, 21-дюймовые литые диски, расширители колесных арок в цвет кузова, трехкамерную пневмоподвеску и пакет Sport Chrono. Также имеется дополнительным блоком кондиционирования, позволяющий дистанционно охладить или прогреть салон при помощи мобильного приложения.


Топовые гибридные «паркетники» Porsche уже доступны к заказу и в Беларуси. Цены — от 177 600 евро за Cayenne Turbo S E-Hybrid и 181 300 евро за Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe.

 
 
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Porsche Cayenne наряду с купеобразной версией продолжает обрастать модификациями - семейство кроссоверов пополнилось самыми мощными вариантами Turbo S E-Hybrid.
 
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