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В продаже выявлены подушки, состав наполнителя которых не соответствует заявленному

13.08.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в результате испытаний выявлены опасные подушки: подушка высокая полупуховая БРУКЛИН, артикул 035310, размер: 68х68 см, ткань: хлопок 100 %, наполнитель: полупуховый первой категории, масса наполнителя 1,5 кг, изготовитель ООО «ДАРГЕЗ-Ртищево» (Российская Федерация, г. Москва);

В продаже выявлены подушки, состав наполнителя которых не соответствует заявленному

подушка средняя с товарным знаком «Марфа Подушкина», артикул МПС10-5.2, размер: 68х68 см, ткань: ПЭ 100 %, наполнитель: перовой первой категории «а», масса наполнителя 1,7 кг, изготовитель ООО «НПК «Каригуз» (Российская Федерация, г. Москва)

В продаже выявлены подушки, состав наполнителя которых не соответствует заявленному

не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» по недостоверной информации о составе и массовой доле полуфабрикатов в наполнителе, заявленной изготовителем в маркировке:

в маркировке подушки высокой полупуховой БРУКЛИН, артикул 035310 указан наполнитель – «полупуховой первой категории», не соответствующий данной категории. По результатам испытаний состав и массовая доля полуфабрикатов в наполнителе составили: пух 2,9 %, перо мелкое и среднее гусиное — 31,6 %, перо крупное гусиное — 6,2 %, перо мелкое и среднее утиное — 15,3 %, перо куриное — 12,4 %, др. (перо гусиное измельченное, ломаное, шлейс) 31,6 %. Для наполнителя «полупухового первой категории» состав и массовая доля полуфабрикатов в наполнителе должны соответствовать ГОСТ 30332-2015 «Изделия перо-пуховые. Общие технические условия» и иметь следующие значения: пух гусиный – от 15 % до 70 %, перо мелкое и среднее гусиное – от 85 % до 30 %;

в маркировке подушки средней с товарным знаком «Марфа Подушкина», артикул МПС10-5.2 указан наполнитель – «перовой первой категории «а», не соответствующий данной категории. По результатам испытаний состав и массовая доля полуфабрикатов в наполнителе составили: пух — 4,9 %, перо мелкое и среднее гусиное — 32,2 %, перо куриное — 12,6 %, др. (перо гусиное измельченное, ломаное, шлейс) 50,3 %. Для наполнителя «перового первой категории «а» состав и массовая доля полуфабрикатов в наполнителе должны соответствовать ГОСТ 30332-2015 «Изделия перо-пуховые. Общие технические условия» и иметь следующие значения: пух гусиный – не более 15 %, перо мелкое и среднее гусиное – не менее 85 %.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

 
 
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  Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в результате испытаний выявлены опасные подушки: подушка высокая полупуховая БРУКЛИН,...
 
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