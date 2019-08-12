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Как мы ехали до Одессы и обратно в Брест (спойлер - всё пошло не так, как планировалось)

13.08.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этим летом я с дочкой и сестрой решила съездить в Одессу. Мы долго рассматривали разные варианты проезда. С ребенком не хотелось делать пересадки, что было бы неизбежно при отправлении из Минска или из Ковеля. Потом увидели на автовокзале объявление об автобусном маршруте Брест-Одесса, курсирующем второй год между нашими городами. Через интернет купили билеты, выбрав места спереди, чтобы никого не укачало, и стали с нетерпением ждать отпуска. Конечно, смущало, что компания-перевозчик не наша, белорусская, а украинская: ТДВ «АТП 10706» г. Ковель.

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Как позже выяснилось, боялись мы не зря.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Этим летом я с дочкой и сестрой решила съездить в Одессу. Мы долго рассматривали разные варианты проезда. С ребенком не хотелось делать пересадки, что было бы...
 
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