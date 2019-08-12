Источник материала: Виртуальный Брест

Этим летом я с дочкой и сестрой решила съездить в Одессу. Мы долго рассматривали разные варианты проезда. С ребенком не хотелось делать пересадки, что было бы неизбежно при отправлении из Минска или из Ковеля. Потом увидели на автовокзале объявление об автобусном маршруте Брест-Одесса, курсирующем второй год между нашими городами. Через интернет купили билеты, выбрав места спереди, чтобы никого не укачало, и стали с нетерпением ждать отпуска. Конечно, смущало, что компания-перевозчик не наша, белорусская, а украинская: ТДВ «АТП 10706» г. Ковель.

Брест (спойлер - всё пошло не так, как планировалось)" alt="Как мы ехали до Одессы и обратно в Брест (спойлер - всё пошло не так, как планировалось)">



Как позже выяснилось, боялись мы не зря.