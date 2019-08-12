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Соседские войны. Пенсионерка установила камеру, чтобы поймать соседа на нелегальной покраске машин
13.08.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жительница частного сектора Валентина Данилян почти два года ходит по инстанциям и пытается доказать, что ее сосед в буквальном смысле перекрывает ей кислород. Она утверждает, что мужчина по ночам тайком красит машины, а все вредные пары идут к ней в дом. Но женщине никто не верит.
Валентина Данилян не понимает, почему ее соседу представители контролирующих органов верят, а ей – нет. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Пенсионерка Валентина Данилян живет одна в частном доме. Лет шесть назад соседний с ней участок купил
«От сварки скачет напряжение»
Ровшан Сулейманов официально зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, вид деятельности – техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Но Валентина Данилян утверждает, что помимо ремонта он занимается еще сваркой и покраской авто у себя в гараже, который находится буквально в двух шагах от ее дома.
– Работает он по ночам, потому что ему запрещено этим заниматься. Режет, пилит. Но страшнее всего – сварка и покраска. От сварки у меня в доме скачет напряжение, смотрю телевизор, а он вместо картинки радужные разводы показывает, – в доказательство своих слов Валентина Данилян показывает фото с экраном своего телевизора, на котором действительно ничего не видно, кроме цветных пятен. – А когда красит, все запахи у меня в доме, не могу дышать. Голова начинает адски болеть, легкие будто пластиком каким-то обволакивает!По словам горожанки, сначала она пыталась договориться с соседом – безрезультатно.
– Я просила по-хорошему, а он – это мои деньги, и все тут. Поэтому решила искать помощи со стороны, – рассказывает женщина.
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
«Мне никто не верит»
Куда только Валентина Данилян не обращалась: писала письма в горисполком, санстанцию,
– Но на большинство своих обращений получала лишь отписки. А многочисленные комиссии, которые собирались по этому вопросу, то не могли попасть во двор соседа, то не находили никаких нарушений, – говорит горожанка.
Хотя некоторые ответы из городских инстанций подтверждают, что проблему Валентина Данилян не придумала. К примеру, в одном из ответов, который женщина получила из горисполкома год назад, говорится, что в ходе обследования гаража предпринимателя было установлено, что он «оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, в том числе осуществляет сварочные, кузовные и покрасочные работы», при том, что месторасположение его гаража не позволяет этого делать. Тогда ИП выдали предписание о запрещении проводить эти работы у себя в гараже. Но, как уверяет горожанка, предписание это сосед нарушает. Правда, как это доказать, она не знает.
– Я уже установила у себя во дворе видеокамеру, потому что мне никто не верит. И на ней видно, особенно вечером, что от гаража идут выбросы. А мне говорят, что ничего не видно и на записи просто блики от солнца! – женщина едва не плачет от бессилия. – Два года я борюсь и ничего не могу сделать, поэтому и решила прийти в редакцию. Меня делают дурой, а я действительно себя плохо чувствую. Даже респиратор купила, потому что невозможно дышать.
«Она мне просто завидует»
Сосед Валентины Данилян на звонок корреспондента Intex-press с просьбой рассказать свою версию сложившейся ситуации отреагировал спокойно и заявил, что ремонтные работы в гараже не ведет и что соседка клевещет на него.
– У меня есть место, где машины ремонтировать. В этом гараже я ничего не делаю, у меня даже инструмента и оборудования там нет, просто гараж, – говорит Ровшан Сулейманов. – Недавно ко мне приезжали человек 15 проверяющих – ничего не нашли. Она мне просто завидует, что я сам работаю, зарабатываю, дом строю, а у нее денег нет.
По словам мужчины, он устал от необоснованных, по его мнению, нападок соседки и даже сам писал на нее заявление в милицию. Но там ему сказали, что наказывать женщину не за что и что на ее жалобы обязаны реагировать, сколько бы она их ни писала.
Чем закончится этот конфликт, неизвестно. Похоже, стороны сами зашли в тупик и не знают, что им дальше делать. Но хочется надеяться, что соседи наконец услышат друг друга и смогут найти компромисс.
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Жительница частного сектора Валентина Данилян почти два года ходит по инстанциям и пытается доказать, что ее сосед в буквальном смысле перекрывает ей кислород....
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