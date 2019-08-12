В Кобринском районе выпали 2,5 декадной нормы осадков

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе с 21.00 12 августа до 9.00 13 августа выпали две с половиной декадной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУ "Брестоблгидромет".





По данным гидрологического поста Меленково, выпало 59,5 мм осадков, что соответствует двум с половиной декадным нормам. Синоптики такое явление называют опасным. В эпицентре стихии оказался Кобрин. Гроза накрыла райцентр 12 августа около 18.00. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра. Дождь подтопил улицы. Пользователи соцсетей сообщали о поваленных деревьях вдоль трассы.

Сегодня ночью и утром грозы отмечались во многих районах Брестской области. Сильных порывов ветра на метеостанциях не зафиксировано. В областном центре с утра выпало более 16 мм осадков, или немногим более половины декадной нормы.

/Будет дополнено/.