Одна судьба на двоих

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Бриллиантовый юбилей свадьбы 8 августа отпраздновали Фёдор Семёнович и Мария Филипповна Клименко из аг. Бычиха. Разделить радость этой знаковой даты и узнать у супругов секрет их семейного долголетия приехали гости из Городка и односельчане.





В ухоженном доме семьи Клименко всегда рады гостям — давним друзьям и даже незнакомым людям. Здесь всегда накормят и обогреют, помогут словом и делом. Когда входишь сюда впервые, кажется, будто уже бывал здесь много раз. 85-летний хозяин дома и его 81-летняя супруга не привыкли сидеть без дела. Каждую минуту они трудятся, чтобы дом всегда был тёплым и уютным, а подворье — досмотренным.

Фёдор Семёнович скромно говорит, что не было в их с женой совместной биографии ничего примечательного, дескать, жили, как все, работали, детей растили. Однако слово за слово и становится понятно, что их история может стать основой не только для газетной статьи, но и для целого романа. Романа, в котором главные роли отведены любви и уважению, однако нередко решающее слово оставалось за Его Величеством Случаем.

Фёдор Клименко родился в д. Бородульки Городокского района. Когда началась война и немцы сожгли дом, семье некоторое время приходилось ютиться в землянке. А потом все вместе переехали в Бычиху, где построили дом, в котором «бриллиантовые юбиляры» живут и сегодня. Фёдор ходил в начальную школу, которая находилась в то время в д. Быки. В 1954 г. он пошёл служит в армию, после учился в Полоцком училище механизации. Получив образование, молодой человек вернулся в Бычиху и стал работать токарем на машинно-тракторной станции. 32 года мужчина отработал в Городокской ПМС. Сегодня он рассуждает: «Врач лечит человека, а я всю свою жизнь был токарем — лечил технику. Вот сломается что-нибудь, а я помогу. Это же хорошо?». Мужчину ценили в коллективе как высококлассного работника, он занесён в настольную Книгу почёта предприятия. Фёдор Клименко занимал и сегодня занимает активную жизненную позицию — неоднократно избирался депутатом Бычихинского сельского Совета депутатов, был также депутатом райсовета. Его супруга Мария Филипповна в разные годы работала пекарем, строителем, нормовщицей в столой. Но главной ролью всё это время для неё оставалась роль хранительницы семейного очага.

Будущие супруги познакомились на танцах в местном сельском доме культуры. Со слов главы семьи, в первый же вечер между ними «проскочила искра». Но история любви длиною в долгих 60 лет могла бы и не начаться, если ни… лошадь. Именно она привела во двор к юной красавице Марии родных Фёдора, которые, вернувшись домой, сказали ему: «Всё, сегодня идём свататься».

Молодые расписались в Кузьминском сельсовете в 1959 г. и начали писать свою, одну на двоих, историю. В семье выросли дочери Лилия, Светлана и Людмила. Сейчас счастливые дедушка и бабушка балуют двоих внуков и правнука.

Важная часть жизни семьи Клименко — сохранение фольклорного наследия предков. Супруги берегут то, что досталось им в наследство от предыдущих поколений, и стараются передать эти нематериальные ценности молодым людям. Так, в их доме проходила реконструкция семейного обряда, характерного для Городокщины, подставные свадьбы, которые подарили море ярких впечатлений всем, кто принял в них участие. Фёдор Семёнович и Мария Филипповна были также участниками республиканского телепроекта «Наперад у мінулае», районного конкурса «Абрадавае кола».

С 60-летним юбилеем семейной жизни чету Клименко поздравили начальник отдела загс Городокского райисполкома Наталья Кочанова, председатель райорганизации РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, председатель Бычихинского сельисполкома Антонина Колца, заместитель директора ЦТКиНТ Лилия Резкина, работники автоклуба центра и Бычихинского СДК. «Молодожёнам», союз которых служит достойным примером крепости и нерушимости семьи, дружно желали здоровья и долголетия, бодрости духа и радости, которую им непременно подарят дети, внуки и правнук.

Любовь ШЛЕЙКО.