Сколько можно хранить открытые консервы

Источник материала: Tut.by

Консервированные продукты имеют достаточно большой срок хранения. Однако после вскрытия упаковки период их употребления ограничен. О том, как и какое количество времени можно хранить открытые консервы, «АиФ» рассказали эксперты мясной, рыбной и овощной промышленности.



Фото: pixabay.com

Сколько можно хранить открытыми мясные консервы?

По словам кандидата технических наук, инженера-технолога в области мясных продуктов Дениса Кровопускова, мясные консервы после вскрытия упаковки нужно держать в холодильнике, максимальный срок хранения — три дня.

— Мясные консервы в собственном соку могут храниться открытыми дольше, чем продукт в маринаде. При этом на срок хранения не влияет то, в какой таре находятся консервы, — поясняет Кровопусков.

Сколько можно хранить открытыми овощные консервы?

Овощные консервы также могут оставаться безопасными после вскрытия в течение трех суток, при условии, что стеклянная или жестяная банка плотно закрыта крышкой и хранится в холодильнике.

— Вне холодильника хранить открытые консервы нельзя, потому что меняется температурный режим — при +25 градусах уже начинается брожение. Также не стоит оставлять консервы в открытом виде в холодильнике, потому что продукт получает доступ к другой микрофлоре и его микрофлора тоже меняется, — говорит председатель Союза производителей консервов «Консервы Кубани» Азмет Тлхуч.



Фото: pixabay.com

По словам эксперта, овощные консервы из жестяной банки не обязательно перекладывать в другую тару.

— Банки не выделяют токсичные вещества. Их обрабатывают специальными пищевыми лаками, что позволяет хранить в них продукты, — говорит Тлехуч.

Сколько можно хранить открытыми рыбные консервы?

Специалист по качеству рыбных консервов Евгения Фирсова не советует оставлять консервы из рыбы в открытой жестяной банке. Эксперт рекомендует употребить их максимум в течение суток.

— Открытые рыбные консервы можно хранить в холодильнике при температуре +2 +4 градуса не больше суток при условии, что вы переложите их в стеклянную или пластиковую тару, которая плотно закрывается крышкой. Так продукт будет иметь меньшее соприкосновение с воздухом и, соответственно, будет менее подвержен окислению. В железной банке оставлять рыбные консервы нельзя, потому что, если в банке была вмятина или внутри образовалась небольшая трещина, она начнет ржаветь, и это повлияет на качество продукции, — поясняет специалист.

По словам Фирсовой, не имеет значения, в чем находится рыба — в масле, томате или в собственном соку. Любой продукт подвержен окислению. Открытые рыбные консервы вне холодильника не рекомендуется хранить дольше трех-четырех часов.