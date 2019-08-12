О профилактике противопожарных мероприятий на территории Негорельского сельского Совета

Источник материала: Новости Дзержинска

В Негорельском сельском совете прошло заседание Негорельской смотровой комиссии, в котором принял участие инспектор инспекции надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по ЧС Радион Надежда.

В ходе заседания были подведены итоги работы за истекший период текущего года. На заседании обсудили проблемные вопросы, которые возникают при посещении категорируемых граждан.

Работник РОЧС в своем выступлении довел до всех присутствующих оперативную обстановку по району, области и в целом по стране. Со всеми субъектами профилактики проведена разъяснительная беседа, доведены все требования правил пожарной безопасности при проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе, а также поставлены задачи для дальнейшего усовершенствования пожарно-профилактической работы.

– В первую очередь нам необходимо осматривать домовладения социально незащищенной категории граждан, обеспечивать информирование заинтересованных о всех случаях неблагополучного в пожарном отношении состояния домовладений, продолжать информировать население о правилах пожарной безопасности, а также усилить контроль за наведением порядка на придворовых и прилегающих территориях, – особое внимание обратил инспектор.

По итогу заседания, присутствующие получили ответы на интересующие их вопросы.







