Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль в начале торгов подешевел уже десятый раз подряд. Биткойн -35.61.

Курс доллара поднялся всего на 0,0011 рубля до 2,0439 BYN/USD.

Курс евро опустился лишь на 0,0006 рубля до 2,2838 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0066 рубля до 3,1125 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже десятые торги подряд. За это время его курс обвалился уже на 0,0995 BYN и оказался на минимуме за 234 дня (почти 8 месяцев назад).

Bitcoin − 11324$ (-35.61);

Bitcоin Cash/ВСС – 330.61$ (-0.38);

DigitalCash − 106.32$ (+3.41);

Еthеreum − 209.18$ (-2.75);

ZCаsh − 56.84$ (-0.95);

Monero − 90.31$ (-0.34).



