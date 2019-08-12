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Соболенко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

13.08.2019 12:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Белорусская теннисная федерация

В первом раунде теннисного турнира в Цинциннати Арина Соболенко (9-е место в рейтинге WTA) встречалась с хорватской спортсменкой Петрой Мартич (21). Белоруска доминировала на протяжении практически всего матча и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:4.

Еще одна белоруска Александра Саснович (47) стартовала матчем с австралийкой Астра Шарма (99). Не без трудностей верх взяла наша спортсменка – 6:1, 4:6, 6:1. Отметим, что это первая победа на турнирах для Александры Саснович с начала мая.

Соболенко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира в Цинциннати Соболенко остановилась в шаге от титула на турнире в американском Сан-Хосе

Во втором круге турнира в Цинциннати Арине Соболенко будет противостоять победитель матча между словачкой Викторией Кужмовой (49) и китаянкой Чжэн Сайсай (39). Примечательно, что именно китайская теннисистка несколько недель назад не позволила белоруске завоевать титул на соревнованиях в Сан-Хосе, обыграв ее в финале. Александре Саснович предстоит соперничать с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

В одиночном разряде также выступает Виктория Азаренко (40). Ее первой соперницей станет швейцарка Белинда Бенчич (12). Матч предварительно состоится 13 августа в 18.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

А вот Лидия Морозова в паре со словенкой Катариной Среботник покинула парный турнир в Цинциннати уже в стартовом раунде. Белоруска и словенка не смогли обыграть австралийку Моник Адамчак и американку Кэйтлин Кристиан – 2:6, 5:7. В парном турнире также сыграет Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс.

Турнир в Цинциннати продлится до 18 августа.

Соболенко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович успешно стартовали на престижном турнире в американском Цинциннати с призовым фондом более $2,6 млн.
 
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