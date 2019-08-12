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В Рогачевском районе следователи ищут жертв мошенника

13.08.2019 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Рогачевском районе следователи ищут жертв мошенника
Следственный комитет РБ

По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемый, находясь в поселке Ильич Рогачевского района, под предлогом выполнения ремонта и покупки строительных материалов завладел деньгами местной жительницы в размере 400 рублей.

Следователи полагают, что количество пострадавших от противоправных действий подозреваемого может быть больше. Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, обратитесь в Рогачевский районный отдел СК по телефонам: (802339) 2-72-58, 2-10-35, сообщает телеграмм-канал СК. 

В Рогачевском районе следователи ищут жертв мошенника
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Рогачевский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 52-летнего жителя Кормы.
 
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