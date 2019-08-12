В Рогачевском районе следователи ищут жертв мошенника

По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемый, находясь в поселке Ильич Рогачевского района, под предлогом выполнения ремонта и покупки строительных материалов завладел деньгами местной жительницы в размере 400 рублей.
Следователи полагают, что количество пострадавших от противоправных действий подозреваемого может быть больше. Если вы пострадали от действий мужчины, изображенного на фото, обратитесь в Рогачевский районный отдел СК по телефонам: (802339) 2-72-58, 2-10-35, сообщает телеграмм-канал СК.