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«Люди не помогали, а фотографировали». Истории людей, выживших в аварии
Источник материала: Tut.by
За одну секунду с нами может произойти то, что разделит жизнь на «до» и «после». Мы пригласили в студию людей, которые попали в серьезные аварии, но выжили. Поговорили о травмах (страшных), восстановлении (тяжелом) и выводах из произошедшего (очевидных).
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Пригласили в студию людей, которые попали в аварию, но остались живы.
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