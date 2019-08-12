«Люди не помогали, а фотографировали». Истории людей, выживших в аварии

Источник материала: Tut.by

За одну секунду с нами может произойти то, что разделит жизнь на «до» и «после». Мы пригласили в студию людей, которые попали в серьезные аварии, но выжили. Поговорили о травмах (страшных), восстановлении (тяжелом) и выводах из произошедшего (очевидных).