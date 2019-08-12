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Жесткая авария в Гомельском районе: заснувший водитель вылетел на встречку и влетел в МАЗ
Источник материала: Tut.by
Утром 13 августа в Гомельском районе водитель легковой машины выехал на встречную полосу и врезался в груженый МАЗ. Парень в больнице,
Авария случилась примерно в 10.00. Легковая машина под управлением 22-летнего водителя ехала со стороны химзавода к агрогородку Красное, а затем выехала на встречку и врезалась в МАЗ.
«По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем, а когда открыл глаза, автомобиль находился на встречной полосе», — рассказали в УВД.
С травмами различной степени тяжести парень госпитализирован. О травмах 56-летнего водителя грузовика ничего не сообщается.
Сейчас движение на этом участке дороги затруднено. Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут.
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Теперь водитель легковушки в больнице. О травмах мужчины из грузовика ничего не сообщается.
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