Жесткая авария в Гомельском районе: заснувший водитель вылетел на встречку и влетел в МАЗ

Источник материала: Tut.by

Утром 13 августа в Гомельском районе водитель легковой машины выехал на встречную полосу и врезался в груженый МАЗ. Парень в больнице, сообщает милиция региона.





Авария случилась примерно в 10.00. Легковая машина под управлением 22-летнего водителя ехала со стороны химзавода к агрогородку Красное, а затем выехала на встречку и врезалась в МАЗ.

«По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем, а когда открыл глаза, автомобиль находился на встречной полосе», — рассказали в УВД.

С травмами различной степени тяжести парень госпитализирован. О травмах 56-летнего водителя грузовика ничего не сообщается.









Сейчас движение на этом участке дороги затруднено. Водителям рекомендуют выбирать другой маршрут.