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В Гонконге возобновили воздушное сообщение

13.08.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Гонконге возобновили воздушное сообщение, однако несмотря на это отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Накануне местный аэропорт перестал функционировать.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

Причина – массовые протесты, которые длятся там уже четвертый день. Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг нее.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

На данный момент аэропорт возобновил свою работу. Нагрузка колоссальная: в залах километровые очереди.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

Когда пассажиры смогут улететь – неизвестно. При этом митингующие продолжают выступать с угрозами: вернуться и вновь устроить демонстрации.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

В Гонконге возобновили воздушное сообщение

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Новости Китая. В Гонконге возобновили воздушное сообщение, однако несмотря на это отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В...
 
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