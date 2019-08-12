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Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе
Источник материала: СТВ
Новости Франции. В Париже приостановили реконструкцию Собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – экстремально высокий уровень свинца в воздухе. По некоторым данным, содержание тяжелого металла в 700 раз больше нормы.
Весь квартал экстренно эвакуировали. Район вокруг Нотр-Дама оцепили. Туристов и местных жителей призывают не приближаться к опасной зоне.
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Новости Франции. В Париже приостановили реконструкцию Собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – экстремально...
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