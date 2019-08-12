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В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

13.08.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Растет количество жертв супертайфуна в Китае. По последним данным, погибли 48 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

Еще более 20 числятся пропавшими без вести. Непогода обрушилась на страну на прошлой неделе, нарушив жизнь около 9 миллионов человек. Разрушены сотни домов, затоплены дороги и сельхозугодия. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции. К счастью, тайфун постепенно ослабевает. По данным специалистов, эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и движется в северном направлении. 

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

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Новости Китая. Растет количество жертв супертайфуна в Китае. По последним данным, погибли 48 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Еще более 20...
 
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