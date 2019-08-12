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В Калинковичском районе мальчик нашёл патрон и ударил по нему молотком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 августа в Калинковичском районе 9-летний житель деревни Александровка ударил молотком по патрону, вызвав разрыв снаряда.
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Когда несовершеннолетний вернулся домой, его отец был во дворе и ремонтировал велосипед. Когда мужчина повернулся к сыну спиной, мальчик взял молоток и несколько раз ударил им по патрону. Разорвавшийся снаряд причинил ребёнку травму.
В полседьмого вечера пострадавший был доставлен в больницу с рваной раной пальца правой кисти. Пациенту была оказана помощь, его здоровью и жизни ничего не угрожает.
В июле текущего года в Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке.
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Новости Беларуси. 12 августа в Калинковичском районе 9-летний житель деревни Александровка ударил молотком по патрону, вызвав разрыв снаряда. Как сообщает УВД...
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