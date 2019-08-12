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В Калинковичском районе мальчик нашёл патрон и ударил по нему молотком

13.08.2019 12:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 августа в Калинковичском районе 9-летний житель деревни Александровка ударил молотком по патрону, вызвав разрыв снаряда.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мальчик играл в деревне рядом с неэксплуатируемым зданием. В какой-то момент ребёнок нашёл строительный патрон и положил его в карман.

Когда несовершеннолетний вернулся домой, его отец был во дворе и ремонтировал велосипед. Когда мужчина повернулся к сыну спиной, мальчик взял молоток и несколько раз ударил им по патрону. Разорвавшийся снаряд причинил ребёнку травму.

В полседьмого вечера пострадавший был доставлен в больницу с рваной раной пальца правой кисти. Пациенту была оказана помощь, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

В июле текущего года в Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке.

Ребёнок сунул палец в тренажёр – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 12 августа в Калинковичском районе 9-летний житель деревни Александровка ударил молотком по патрону, вызвав разрыв снаряда. Как сообщает УВД...
 
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